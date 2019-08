Sugli smartwatch Garmin arriva Amazon Music

A partire da questo momento Amazon Music è disponibile sullo store Connect IQ. Su tutti gli Smart sportwatch Garmin compatibili con la funzione musica è di fatto possibile scaricare l’app Amazon Music ed ascoltare le canzoni degli artisti preferiti direttamente dal proprio dispositivo da polso tramite cuffie Bluetooth compatibili e senza la necessità di avere con sé il proprio telefono.

Amazon Music, lo ricordiamo, offre ai membri Amazon Prime l’accesso a più di due milioni di canzoni e centinaia di playlist da riprodurre durante una corsa al parco, una sessione di allenamento in palestra, in bicicletta, in metro o durante lo shopping. Acquistando poi l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited si avrà l’accesso ad un numero esponenzialmente maggiore di brani disponibili per l’ascolto, dai grandi classici del passato fino alle ultime hit degli artisti contemporanei.

Come dicevamo l’app Amazon Music è disponibile nello store Connect IQ per i possessori di Garmin Forerunner 245 Music, Forerunner 645 Music, Forerunner 945, serie fēnix 5 Plus, vívoactive 3 Music e MARQ.