Garmin Marq, gli smartwatch di lusso per volare, navigare, guidare, esplorare e per lo sport

Smartwatch di ultima generazione ma con look, design e materiali di prestigio: la nuova gamma di orologi Garmin Marq è composta da 5 modelli che offrono funzioni smart specifiche per volare, navigare, guidare, esplorare e anche un modello per sportivi e atleti.

Stiamo parlando rispettivamente di Garmin Marq Aviator, Captain, Driver, Expedition e Athlete. Cinque dispositivi che si distinguono nel panorama attuale degli smartwatch per caratteristiche e anche per prezzi di fascia top.

Ogni modello della serie Marq è costruito con cassa e fondello in titanio di grado 2, per offrire leggerezza e resistenza, il tutto impreziosito dalla lente in vetro zaffiro bombato, assemblato con una lavorazione in assenza di ossigeno, quindi al vuoto, che permette ai raggi solari di filtrare, migliorando così la lettura dello schermo in ogni condizione.

La cura dei materiali e della qualità si estende anche ai cinturini, realizzati in pelle, tessuto nylon jacquard e bracciali ibridi in titanio con inserti in silicone, intercambiabili rapidamente tramite il sistema brevettato Quickfit Garmin.

Tutti i modelli mettono a disposizione una memoria interna per conservare la musica preferita dall’utente, oltre alla funzione GarminPay per i pagamenti contactless. Immancabile la tecnologia Bluetooth per comunicare con lo smartphone per visualizzare e leggere le notifiche push direttamente al polso.

Garmin Marq Aviator, lo smartwatch per chi vola

Abbina la cassa in titanio di grado 2 spazzolato con lunetta in ceramica nera lucida e incisione laser sulle 24 ore. Al look classico del quadrante contribuisce anche il bracciale in titanio, sempre di grado 2, satinato multi-link con design che ricorda un’ala.

La lunetta GMT offre ai piloti un rapido accesso all’ora con fuso orario di riferimento, oltre a due fusi aggiuntivi rappresentati tramite codici aeroportuali locali e numero di coda all’interno di due sotto quadranti. Il software di Marq Aviator offre invece funzioni aeronautiche dedicate, tra cui mappe con riferimenti di volo, dettagli degli aeroporti e funzioni di sicurezza avanzate come: Direct-to-Navigation e Nexrad Weather Radar. Completano il set di navigazione il database aeroportuale mondiale e l’integrazione al sistema di navigazione aerea Garmin.

Garmin Marq Captain, per navigatori

Si distingue per un tema di colori nautici con lunetta in ceramica lucida blu navy e cinturino in nylon senza cuciture, progettato e prodotto nel sud della Francia. Tonalità blu che ritroviamo anche nel cinturino, costruito per resistere anche al continuo contatto con l’acqua salata.

Offre funzioni specifiche per la navigazione: Virtual Starting Line, Time To Burn e Tack Assist. Questo smartwatch può essere collegato al sistema Garmin di bordo per ricevere al polso tutte le informazioni della barca; è così possibile analizzare tutti i dati per affrontare al meglio una regata.

Garmin Marq Driver, per chi ama motori e piste

Con le mappe di oltre 250 circuiti in tutto il mondo, Marq Driver è l’indossabile creato per piloti e appassionati di guida. Si distingue per il look grigio del carbonio con inserti rossi che richiamano le corse, incluso un pulsante con inserti zigrinati dotato di oring idrofobico. Offre una lunetta tachimetrica in ceramica con finitura spazzolata e cinturino ibrido in titanio grado 2 con inserti in silicone.

Numerose le funzioni dedicate per gli appassionati di pista e motori: cronometraggio automatico dei tempi sul giro, Auto Lap Split, informazioni dettagliate sugli intertempi. Il Track Timer permette di monitorare i tempi dell’auto direttamente dagli spalti. Calcola in automatico la velocità media che viene visualizzata su un tachimetro digitale che compare sul display.

Garmin Marq Expedition per i moderni esploratori

È ispirato agli strumenti che hanno fatto la storia delle esplorazioni, con lunetta satinata in ceramica con incisioni al laser dei punti cardinali, scale barometriche sul quadrante e un cinturino in pelle vacchetta italiana. La pelle viene conciata al vegetale e incisa con feritoie lavorate al bulino, a richiamare la scala delle vecchie mappe topografiche.

La cucitura cerata sigilla il ricamo filato dall’umidità evitando così che il cinturino si sfilacci col passare del tempo. Design dal gusto retrò che si sposa con le funzioni per esploratori moderni. Mette a disposizione mappa topografica, altimetro, barometro e bussola, con calibrazione sia automatica che manuale, per pianificare al meglio una spedizione e non perdere mai la rotta.

Marq Expedition è compatibile con inReach Mini, il comunicatore bidirezionale satellitare Garmin: questa connettività permette all’utente di inviare messaggi e richiedere SOS direttamente dal proprio smart watch. Questo modello è dotato di una nuova funzione di risparmio energetico che, secondo il costruttore, assicura settimane di funzionamento.

Garmin Marq Athlete per atleti e sportivi

Infine il modello Garmin Marq Athlete, contraddistinto dal look sportivo con il grigio del carbonio e dettagli in giallo, indicato per gli sportivi di discipline endurance. Qui il display mostra le funzionalità più rilevanti ai fini del risultato sportivo; la lunetta satinata in ceramica, comprende una scala per una rapida lettura del VO2Max e del tempo recupero.

Marq Athlete include dinamiche di corsa avanzate, per il monitoraggio dell’andamento degli allenamenti e osservarne i progressi, sensori per il controllo di molteplici dati biometrici e funzioni per affrontare qualunque tipologia di gara. La batteria garantisce un’autonomia fino a 12 giorni in modalità smartwatch, fino a 28 ore in modalità GPS e fino a 48 ore in modalità UltraTrac.

Gli smartwatch Garmin MARQ saranno disponibili nei punti vendita del canale orologeria da fine marzo: il prezzo consigliato al pubblico è compreso tra 1.500,00 e 2.500,00 euro in base al modello.