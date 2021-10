General Motors svela l’ultra guida senza mani per USA e Canada

I conducenti di GM e Cadillac hanno percorso più di 10 milioni di miglia senza mani sullo sterzo da quando General Motors ha introdotto il suo sistema di assistenza alla guida Super Cruise nel 2017. Mercoledì scorso, però, la società ha presentato il suo sistema di nuova generazione, Ultra Cruise, che secondo GM consentirà ” la guida a mani libere definitiva nel 95% di tutti gli scenari di guida”.

Ciò che distingue Ultra Cruise da sistemi simili, come BlueCruise di Ford, è che Ultra è progettato per funzionare praticamente ovunque negli Stati Uniti e in Canada. Al momento del lancio, il sistema dovrebbe funzionare su 2 milioni di miglia di strade nordamericane – che includono autostrade, strade cittadine e rurali asfaltate – e alla fine si espanderà fino a comprendere circa 3,4 milioni di miglia.

GM prevede di continuare a offrire il sistema precedente di guida Super Cruise per i suoi veicoli più tradizionali come Escalade, CT4/CT5, Silverado e Sierra, mentre Ultra Cruise sarà riservato alle offerte premium dell’azienda. GM non ha specificato quali veicoli saranno i primi a ottenere il nuovo sistema di guida, anche se la società ha notato che alcune Cadillac 2023 saranno in testa alla linea.

Costruito in cima al sistema informatico Ultifi recentemente annunciato da GM e sfruttando una miriade di telecamere ottiche, radar e sensori LiDAR, Ultra Cruise supporterà cambi di corsia automatici e su richiesta, svolte a sinistra e a destra, naturalmente rispettando i segnali stradali, evitando ostacoli e persino parcheggiando nei vialetti residenziali.

Ulteriori miglioramenti e perfezionamenti al sistema verranno forniti ai veicoli tramite aggiornamenti OTA. GM porterà il sistema Driver Attention Camera di Super Cruise sul nuovo sistema.