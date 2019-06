Più giga per il roaming iliad, più comode le vacanze all’estero

E’ stato certamente l’anno di Iliad, con numerose offerte che hanno attirati milioni di clienti, per via di prezzi contenuti e soglie davvero interessanti, soprattutto all’interno dei confini nazionali. Le uniche pecche del gestore, oltre a vari problemi iniziali di rete, ormai risolti, erano fino ad oggi imputabili al Roaming. Il gestore è intervenuto anche su questo, incrementando i GB disponibili in reaming in uno dei 28 paesi della UE.

All’inizio gli utenti avevano a disposizione in Europa un traffico dati in roaming di appena 2 GB. Ora le soglie sono mutate. Chi dispone della tariffa GIGA50, ha a disposizione 4 GB di traffico dati, mentre per chi una Giga40, i GB di traffico in Roaming sono 3. Si tratta di un incremento non da poco, che addirittura nella Giga50 raddoppia le possibilità di navigazione in Europa.

In particolare, ricordiamo, che il Roaming Iliad è attivo e fruibile in uno di questi paesi:Germania, Antille francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Finlandia, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Ungheria, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, Saint-Pierre e Miquelon, Slovacchia, Slovenia e Svezia.

