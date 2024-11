RisiKo, Uno, Twitter, Taboo e tantissimi giochi da tavolo in sconto Black Friday

Pubblicità

Le feste ormai prossime sono uno dei momenti più belli da trascorrere in famiglia per riscoprire insieme il piacere dei giochi da tavolo: vi invitiamo perciò ad approfittare del Black Friday in corso su Amazon dove trovate numerosi giochi da tavolo per tutte le età che spaziano dai grandi classici alle ultime novità.

Oltre alla serie Asmodee che vi abbiamo già segnalato, date un’occhiata agli altri marchi qui sotto.

Editrice Giochi propone ad esempio una serie di giochi da tavolo perfetti per questo scopo. Essere o Non Essere stimola l’immaginazione e il ragionamento, mentre Il Mio Primo Scarabeo è un gioco educativo pensato per insegnare ai bambini più piccoli le lettere e le parole in modo divertente.

In promozione trovate anche il mitico Jumanji che si ispira al gioco dell’omonimo film. Se cercate qualcosa di più semplice c’è Non T’Arrabbiare che si può giocare coi bambini dai 6 anni in su, un grande classico che non passa mai di moda.

Tra i giochi di strategia in promozione ci sono Risiko! Antartide e Spqrisiko, due edizioni dello stesso gioco rispettivamente ambientate nell’Antartide e nell’antico Impero Romano. Questi giochi sono perfetti per serate di gioco tra amici e familiari (dagli 8 anni in su).

Per i più piccoli ci sono giochi leggeri e creativi come La Casa delle Bambole di Gabby e Mangia Ippo, mentre con l’immancabile Twister la sfida sfida è tutta sull’equilibrio e sulla coordinazione dei partecipanti.

Gli appassionati dei giochi di carte trovano invece in promozione diverse varianti di UNO (ci sono UNO Harry Potter, UNO Jurassic World Dominion e UNO No Mercy).

Infine, per chi ama i giochi di deduzione e memoria, Simon di Hasbro e Cluedo Travel sono perfetti per mettere alla prova le proprie capacità mentali.

La promozione

Quelle appena citate sono soltanto alcune delle offerte di giochi da tavolo in corso al Black Friday di Amazon. Qui trovate quelli di Asmodee, di seguito invece un elenco delle migliori selezionate dalla nostra redazione:

A 11,99 € invece di 14,99 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 4,19 € invece di 5,24 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 19,12 € invece di 21,59 € | sconto 11% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 18,39 € invece di 21,84 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 9,59 € invece di 11,99 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 13,20 € invece di 16,50 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 11,92 € invece di 14,24 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 32,00 € invece di 33,74 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 19,34 € invece di 21,87 € | sconto 12% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 7,19 € invece di 8,99 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 20,72 € invece di 23,27 € | sconto 11% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 16,79 € invece di 19,99 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 17,29 € invece di 19,97 € | sconto 13% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 13,09 € invece di 20,20 € | sconto 35% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 11,85 € invece di 22,41 € | sconto 47% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 9,71 € invece di 17,91 € | sconto 46% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 7,29 € invece di 9,99 € | sconto 27% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 10,93 € invece di 19,90 € | sconto 45% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 21,59 € invece di 32,79 € | sconto 34% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 18,69 € invece di 20,80 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 8,69 € invece di 9,49 € | sconto 8% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 7,49 € invece di 7,99 € | sconto 6% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 16,89 € invece di 23,70 € | sconto 29% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...

A 129,69 € invece di 147,00 € | sconto 12% – fino a 2 dic 24

Sto caricando altre schede...