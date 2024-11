Black Friday, 12 batterie Amazon ricaricabili AAA, eccellenza a solo 11 euro

Pubblicità Se volete sostituire le semplici batterie di telecomandi, radiosveglie, bilance elettroniche, lettori MP3, flash e trigger per fotocamere reflex e tutti gli altri accessori in casa che utilizzano batterie stilo, date un’occhiata all’offerta attiva ancora per qualche ora su Amazon dove, soltanto pochi kit con 12 pile stilo AAA, sono in sconto a 11,16 euro. Quelle in promozione sono le Amazon Basics da 850 mAh ciascuna. Dovrebbero essere, come dice il codice che si trova nel sito USA, che le famose Eneloop Sanyo/Panasonic (come noto sono le celle “ibride”, ossia a bassa autoscarica, migliori al mondo): sono quelle più utilizzate, specialmente da chi le usa con i flash professionali, in quanto a differenza di altre batterie di bassa qualità non perdono mai un colpo. Sia che ne abbiate bisogno subito, sia che vogliate comprarne qualcuna da tenere in un cassetto per tirarle fuori all’occorrenza, questo è il momento migliore per mettere mano al portafoglio. Fino alle 20 di oggi, salvo esaurimento scorte, anziché 30 euro, potete comprarne ben 12 per soli 11,16 euro spedizione inclusa.

