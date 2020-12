Gli AirPods Pro 2 saranno forse disponibili in due dimensioni

Un “leaker” noto come Mr-white e che in passato si è dimostrato affidabile in merito a futuri prodotti di Apple, ha condiviso in un tweet le immagini di un componente che dovrebbe essere usato nella seconda generazione degli AirPods Pro che dovrebbe arrivare nel 2021.

Nelle foto si vede un componente usato negli attuali AirPods Pro e quello previsto per la seconda generazione degli auricolari. I cavi in questione sono di due misure diverse, elemento che, secondo il leaker, lascia immaginare che i futuri auricolari saranno proposti in due diverse dimensioni.

A fine ottobre Bloomberg ha riferito indiscrezioni secondo le quali AirPods 3 e AirPods Pro 2 (o di seconda generazione) sono in arrivo nel 2021. Per i nuovi AirPods Pro 2 o di seconda generazione, Apple avrebbe studiato studiando un design completamente diverso, con l’obiettivo di ridurre o eliminare completamento lo stelo. I nuovi auricolari senza fili top di gamma di Apple potrebbero arrivare con un design più arrotondato, privo di stelo, quindi più simile ad altri modelli in commercio proposti da altri marchi.

New AirPods Pro Mabey Two Sizes Still W2 Chips 🤨 pic.twitter.com/R5MpzUrUlg — Mr·white (@laobaiTD) December 29, 2020

Altre indiscrezioni circolate finora, riferiscono dell’adozione di un nuovo chip wireless. Mr-white afferma invece che gli AirPods Pro sfrutteranno il chip W2. Gli attuali ‌AirPods Pro‌ usano il SiP (System in Package) H1 con 10 core audio; in modalità di cancellazione attiva del rumore, gli attuali AirPods Pro offrono fino a quattro ore e mezza di ascolto e fino a tre ore e mezza di conversazione con una singola carica.

