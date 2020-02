Tre lancia il 5G in Regno Unito e si prepara per gli iPhone 2020

Sulla scia dei nuovi Galaxy S20, Tre lancia la sua rete 5G in Regno Unito, ma i dirigenti della società precisano che il momento più critico dell’industria è l’arrivo degli iPhone 12.

L’operatore che fa parte del gruppo Hutchison di Hong Kong, approda alla connettività di ultima generazione in ritardo rispetto ai concorrenti, ma offre un ampio spettro di frequenze e copertura programmata per 66 delle principali città britanniche entro la fine di febbraio.

La proposta commerciale per gli utenti finali non prevede sovrapprezzi per la connettività 5G rispetto alle tecnologie precedenti, senza alcun limite di traffico dati né di velocità di connessione.

Già lo scorso anno Tre aveva lanciato un dispositivo 5G per i collegamenti domestici nel centro di Londra, ma ora l’infrastruttura si estende e si prepara per quello che è da tempo indicato come l’anno del 5G, soprattutto in vista degli iPhone 12. Dave Dyson, CEO di Tre in Regno Unito, dichiara a Reuters che l’arrivo dei nuovi Galaxy S20 contribuirà a sostenere la domanda per i collegamenti 5G, ma il dirigente precisa anche che con questo lancio la società è pronta per l’arrivo dei nuovi smartphone Apple, al momento indicati come iPhone 12 o iPhone 2020.

Per le tecnologie precedenti Tre UK dispone di uno spetto di frequenze inferiore rispetto ai concorrenti, situazione che si ribalta invece per il 5G. L’operatore dichiara infatti che il suo spettro 5G è superiore rispetto a quello sommato dell’intera industria e l’unico da 100MHz come richiesto dallo standard International Telecommunication Union (ITU) per le reti 5G. La connettività di Tre in UK inizialmente sarà disponibile in 25 città, con l’obiettivo di arrivare all’80% della copertura entro la fine del 2021.

