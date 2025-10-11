Gli incontri dei Los Angeles Lakers in formato immersivo per Vision Pro

Alcuni incontri dei Los Angeles Lakers, una delle 30 squadre di pallacanestro che militano nella NBA (National Basketball Association), il campionato professionistico degli Stati Uniti, verranno trasmessi in streaming in formato immersivo per Vision Pro.

L‘Apple Immersive Video è un particolare formato che, come lascia intuire il nome, permette di mettere gli spettatori al centro dell’azione, consentendo a questi ultimi di vivere un’esperienza a 180° e di “muoversi liberamente” all’interno della scena, con tanto di audio spaziale per posizionare gli spettatori al centro dell’azione.

La trasmissione in Immersive Video degli incontri dei Los Angeles Lakers è stata confermata in un comunicato stampa da Apple spiegando che gli appassionati di basket potranno a breve sperimentare la visione di partite della NBA con modalità mai viste prime, a partire da una selezione di incontri in diretta per la stagione 2025-26, in collaborazione con Spectrum SportsNet.

A breve il calendario

Il calendario degli incontri sarà rivelato durante l’autunno, ma il primo evento in streaming è ad ogni modo previsto per l’inizio del prossimo anno, visibile con un’app in arrivo di Spectrum SportsNet per Vision Pro. Oltre agli eventi dal vivo per i fan nel territorio di trasmissione regionale dei Lakers (che include la California meridionale, Hawaii, parte del sud del Nevada, inclusa Las Vegas), le partite complete e gli highlight saranno disponibili per gli utenti di Apple Vision Pro di non meglio precisate “nazioni e aree geografiche selezionate” passando sia dall’app SportsNet, sia dall’app NBA.

Per le riprese degli incontri sono sfruttate le cineprese URSA Cine Immersive Live, dotate di un sistema di ottiche fisse su misura con 16 stop di gamma dinamica, in grado di elaborare video immersivo, semplificando la cattura di video 3D, eliminando i complicati rig 3D multicamera.

Apple offre già alcune registrazioni Immersive Video di documentari, eventi sportivi, concerti musicali, ecc. Da marzo di quest’anno, ad esempio, è disponibile un concerto dei Metallica, girato a Mexico City nel secondo anno dell’M72 World Tour, offrendo la possibilità di vedere ed ascoltare in modo inedito James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo, tutti visibili da punti di vista privilegiati, compresa la famosa ‘snake pit’, la fossa dei serpenti ricavata al centro del palco per un ristretto numero di fan che, stando in piedi, possono avere un’esperienza di visione a 360 gradi dello spettacolo.

L’app Apple TV ospita già una selezione in continua crescita di film e serie Apple Immersive, mentre l’App Store offre alcune esperienze interattive e immersive, come Encounter Dinosaurs, il film di GUCCI Who is Sabato De Sarno? A Gucci Story, e il recente What If…? An Immersive Story di Marvel Studios e ILM Immersiv