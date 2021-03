Gli smartwatch di Fitbit sono in sconto su Amazon: fino al 42% per lo offerte di Primavera

Gli smartwatch di Fitbit sono in sconto su Amazon. Grazie alla promozione attualmente in corso si risparmia fino al 42% ed è possibile scegliere tra tre diversi modelli: il Fitbit Charge 4, il Fitbit Inspire 2 e il Fitbit Versa 2. Di seguito vi spieghiamo le caratteristiche di ciascun modello, mentre i link e i box per l’acquisto li trovate in fondo all’articolo.

Fitbit Charge 4

Fitbit Charge 4 non è uno smartwatch con un costo elevato o dotato di funzioni straordinariamente avanzate, ma forse è proprio per questo che da sempre viene considerato il punto di riferimento in un settore in continua trasformazione. Secondo il nostro sito «si tratta di un prodotto eccellente con i numeri giusti (dal punto di vista hardware e software), con una durata davvero eccellente (nove giorni sperimentati direttamente senza uso del GPS), una estrema comodità al polso, un eccellente display (monocromatico) e un supporto software davvero puntuale e dettagliato. E’ un’ottima soluzione, con una spiccata propensione alla salute casual con un occhio particolare a quello che facciamo di notte, quando dormiamo».

Tra le caratteristiche di punta segnaliamo l’autonomia di 7 giorni con una sola carica, la compatibilità con iOS 12.2 e Android 7 e successive versioni di entrambi, GPS integrato, minuti in zona attiva, rilevazione continua del battito cardiaco, fasi e punteggio del sonno, app e notifiche. A luglio è stato potenziato con due nuove funzioni introdotte tramite aggiornamento firmware e dal 4 marzo può anche tenere traccia dell’ossigenazione del sangue. Per saperne di più potete leggere la nostra recensione.

Fitbit Versa 2

Fitbit Versa 2, disponibile in italia dal 13 ottobre del 2019, è del tutto simile al precedente modello (mancano giusto i due pulsanti laterali): monta un display AMOLED che promette colori più brillanti e offre la possibilità di avere il display sempre acceso per consultare l’ora senza dover necessariamente sollevare il polso. Tra le caratteristiche più importanti segnaliamo la rilevazione del battito cardiaco 24/7 con sistema Purepulse, la disponibilità di colori per cassa e cinturini con accessori compatibili con la prima versione, Fitbit Pay (sul quale abbiamo fatto un approfondimento) e una batteria capace di far vivere l’orologio per quasi una settimana.

E’ compatibile con Alexa, che accetta comandi vocali rispondendo qualora serva in forma testuale, e con Spotify, che affianca Deezer già presente per il controllo e la riproduzione della musica in cuffia, anche se permette di ospitare comunque brani al suo interno. Maggiori informazioni nella nostra recensione.

Fitbit Inspire 2

Fitbit Inspire 2 è la soluzione più semplice per entrare nel mondo Fitbit. Macitynet ha provato la prima versione: le novità riguardano un design più sottile, la possibilità di usare la funzione “minuti in zona attiva” del Versa 2 e uno schermo migliorato che offre fino a 10 giorni di autonomia con una sola carica. Offre più di 20 modalità di allenamento, strumenti per l’analisi del sonno, rilevazione continua del battito cardiaco, monitoraggio della salute mestruale e visualizzazione dell’assunzione di cibo e idratazione insieme al peso: insomma, è un vero computer da polso, con un prezzo molto accessibile. Pochi giorni fa è stato potenziato attraverso una nuova funzione garantita dalla collaborazione con Google.

L’offerta

Questi tre modelli, come dicevamo, sono in sconto su Amazon fino al 31 marzo: di seguito trovate i link per comprarli nelle varie opzioni di colore attualmente proposte in offerta.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).