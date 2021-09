Il concept elettrico di Mercedes-Benz Classe G, icona off-road della Stella

Mercedes-Benz ha presentato il Concept EQG, uno studio quasi di produzione di una Classe G completamente elettrica.

“Laddove le condizioni di mercato lo consentiranno, Mercedes-Benz sarà pronta per diventare completamente elettrica entro la fine del decennio”, ha riferito Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e COO di Mercedes-Benz Cars.

“Con il passaggio strategico da ‘Electric first’ a ‘Electric only’, compresa la produzione sostenibile e il ciclo di vita a zero emissioni di CO2 delle nostre batterie, stiamo accelerando la trasformazione verso un futuro a emissioni zero e basato sul software. Vogliamo ispirare i nostri clienti a passare alla mobilità elettrica con prodotti convincenti. Un’icona come la Classe G assolve perfettamente a questo compito”.

Il Concept EQG rimane nella tradizione stilistica propria di questo modello ed è immediatamente riconoscibile come una Classe G.

Il concept, prossimo alla produzione, adotta la silhouette angolare della Classe G, compresi elementi “iconici” quali i tipici fari rotondi.

La variante completamente elettrica presenta una griglia del radiatore nera profonda continua, un frontale Black Panel con stella illuminata ad effetto 3D.

Il concept EQG monta cerchi in lega di alluminio lucidato da 22 pollici. Invece del solito copriruota di scorta c’è una scatola con serratura con accenti illuminati bianchi sulla parte posteriore che ricorda il design di una wallbox. Un vano che potrebbe essere utilizzato, ad esempio, per riporre il cavo di ricarica a portata di mano.

Un altro punto forte del design è il portapacchi piatto in nero lucido. L’elemento centrale del design è la ‘G’ dalla forma centrale, inconfondibile nella vista dall’alto. Si nota una striscia LED bianca integrata nel bordo anteriore del portapacchi, e un’altra striscia LED con finitura rossa forma l’estremità posteriore del portapacchi.

Il produttore parla di un sistema di trazione elettrica che permetterà di avere un fuoristrada “senza compromessi”, con sospensioni indipendenti sull’asse anteriore e un assale rigido sul posteriore, di nuova concezione per l’integrazione della trazione elettrica.

Con quattro motori elettrici vicini alle ruote e controllabili individualmente, il produttore promette caratteristiche di guida uniche, su strada e in fuoristrada. Come con qualsiasi 4×4, le ridotte possono essere attivate tramite un selettore a 2 velocità, e tutta una serie edi altrre caratteritiche che – promette il produttore – sono solo un’anteprima di ciò che sarà possibile pttenere con trazione elettrica a batteria.

