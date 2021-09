Apple Watch Series 7 presentato con iPhone 13 ma disponibile in quantità limitate?

Nell’ultimo numero della newsletter “Power On”, Mark Gurman di Bloomberg riporta voci già circolate in precedenza secondo le quali Apple sta affrontando problemi di produzione con l’Apple Watch Series 7 ma afferma anche che ad ogni modo il nuovo dispositivo sarà presentato in settimana insieme con l’iPhone 13.

Apple sta ovviamente andando avanti sperando di risolvere i problemi in concomitanza degli annunci del keynote di settembre e a questo proposito Gurman ipotizza tre possibili scenari: l’annuncio ufficiale sarà ritardato fino alla soluzione dei problemi, l’annuncio sarà fatto lo stesso ma il dispositivo sarà disponibile in quantità limite, oppure – ultima ipotesi – il dispositivo sarà annunciato senza specificare una data precisa ma indicando solo la disponibilità a data da destinarsi.

A riferirlo è il sito 9to5Mac citando le indiscrezioni riferite a sua volta da Gurman nella sua ultima newsletter e nella quale si spiega che il dispositivo sarà annunciato durante il tradizionale evento di settembre con un mix di offerte che in tutti i casi prevedono la spedizione a date non precisate oppure poco dopo l’evento ma per il momento in quantità limitate.

L’Apple Watch Series 7 dovrebbe vantare un design rinnovato, schermo e cassa (41mm/ 45mm) e quadranti più grandi ed esclusivi per il nuovo dispositivo. Non è chiaro se saranno presenti nuovi sensori (alcune voci riferiscono di sì, altre indiscrezioni riferiscono che novità su questo versante si vedranno nei prossimi anni). Secondo una indiscrezione di Nikkei circolata qualche giorno addietro, l’Apple Watch Series 7 non integrerà funzioni per il monitoraggio della pressione arteriosa.

Tutto quello che c’è da sapere su Apple Watch 7 è in questo appronfondimento di macitynet, invece per le novità della gamma iPhone 13 si parte da qui.