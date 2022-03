Doogee S98, solo 279 euro per questo rugged con doppio schermo

Doogee S98 è finalmente disponibile al pre ordine, con sconti pazzeschi per chi acquista subito. Si tratta di uno smartphone rugged per qualsiasi occasione, studiato per resistere in ambienti ostili. Clicca qui per acquistarlo.

Aperti finalmente i preordini al grande pubblico, che beneficerà certamente di uno smartphone rugged che non rinuncia ad un design iconico e moderno. La particolarità sta nel doppio schermo.

Le spedizioni sono previste per fine aprile, ma il motivo per non aspettare e preordinarlo adesso è il prezzo: al momento lo si acquista a 279 dollari, mentre il suo prezzo finale dopo il primo aprile sarà di ben 399 dollari.

Come già anticipato, uno smartphone a doppio schermo, come il Pocket P50 di Huawei. È alimentato da una batteria da 6000 mAh, con le prestazioni che vengono gestite da un SoC MediaTek Helio G96, dunque abbastanza potente. Il reparto capere è affidato a una videocamera per la visione notturna da 20 MP, affiancato comunque da una camera principale da 64 MP e da una camera selfie da 16 MP.

A coadiuvare il processore una memoria RAM da 8 GB, con una memoria ROM da ben 256 GB, espandibile a 512 GB utilizzando una scheda micro SD. Il display del dispositivo è con design a goccia, risoluzione FHD+ e diagonale da 6,3″ protetto da Corning Gorilla Glass.

A livello di sicurezza propone uno scanner per impronte digitali montato lateralmente, mentre l’enorme batteria da 6000 mAh beneficia della ricarica rapida da 33 W. Non manca neppure il supporto alla ricarica wireless da ben 15 W. Oltre a pulsanti personalizzati, il terminale ha l’NFC, per i pagamenti in mobilità.

Tra i punti di forza anche il software: Doogee S98 viene fornito con Android 12 preinstallato e una garanzia di tre anni su aggiornamenti di sicurezza e software. Il dispositivo, naturalmente, è compatibile con tutte le app e i servizi Google.

Ovviamente, si tratta di un terminale rugged, quindi impermeabile, a prova di caduta e antipolvere. L’S98 riuscirà a resistere a condizioni meteorologiche estreme grazie alla sua certificazione MIL-STD-810G.

Come già accennato il prezzo è davvero interessante: il listino sarà di 399 dollari, ma se lo pre ordinate adesso potete portarlo a casa a 278 euro. Tra le altre offerte ci sono anche coupon vari per i primi 1000 ordini.

Per tutte le informazioni e per l’acquisto è sufficiente visitare il sito Web ufficiale di S98.