Gli utenti Huawei possono installare app e servizi Google con un tap

Numerosi utenti apprezzano e continuano a usare i terminali Huawei anche senza App e servizi Google, una conseguenza del blocco totale della multinazionale cinese in USA che impedisce di siglare accordi con le società statunitensi. Per aggirare il problema sono apparse diverse soluzioni rigorosamente non ufficiali, alcune però richiedono dimestichezza con il sistema operativo e procedure anche complesse, non sempre alla portata di chiunque.

Ora invece circola un nuovo sistema, sempre non ufficiale, molto più semplice che permette di installare sui terminali Huawei app e servizi di Google con una procedura facile e anche veloce, in pratica con un solo tap, alla portata di qualsiasi utente anche senza una conoscenza approfondita di Android.

La soluzione è illustrata dal blog tedesco HuaweiBlog.de che lo mostra nel video che riportiamo in questo articolo. In pratica il tutto si riduce all’installazione di una sola app, denominata Chat Partner. Nel giro di una manciata di minuti e pochi semplici passaggi, seguendo le istruzioni a schermo, gli utenti di terminali Huawei come il modello Mate 30 possono riavere app e servizi Google a disposizione sul proprio dispositivo.

Nel momento in cui scriviamo non abbiamo testato personalmente questa soluzione, così non possiamo confermarne il funzionamento, anche se in rete circolano post e commenti di utenti che ci sono riusciti. Ricordiamo che non si tratta della prima soluzione di questo tipo: lo scorso anno circolava l’app LZPlay successivamente poi scoperta e rimossa. Per questa ragione gli utenti Huawei che desiderano installare app e servizi Google dovrebbero sbrigarsi a provare questo nuovo metodo, perché Google potrebbe bloccare tutto anche in tempi rapidi.

