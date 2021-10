Airpods Pro oggi costano come gli Airpods 3: 203,98 €

Gli AirPods Pro tornano in sconto con una offerta che non la migliore mai vista ma che è da segnalare perchè rappresenta il primo momento in cui Airpods 3 e Airpods Pro si scontrano anche sul prezzo. I Pro costano oggi infatti solo 203,98 euro, mentre gli Airpods 3 costano 199,00

Il testa a testa nel prezzo è particolarmente interessante perchè a questo costo gli Airpods Pro sono sicuramente una scelta migliore degli Airpods 3. Alcuni degli indizi che vi servono per capire quel che stiamo affermando li trovate nella nostra prova degli Airpods 3 dove diamo conto delle buone qualità di questa nuova versione degli auricolari Apple ma anche dei limiti che hanno nei confronti con gli Airpods Pro (che invece abbiamo provato qui). Altre informazioni sono presentate in questo articolo dove mettiamo direttamente a confronto Airpods 3 e Airpods Pro

In particolare gli Airpods Pro hanno i gommini e il sistema di sopressione del rumore. In più suonano meglio anche se non in maniera largamente superiore. staremo qui raccontativi i dettagli di questi auricolari. Al momento l’unico reale vantaggio degli Airpods 3 nei confronti degli Airpods Pro è il caricabatterie wireless compatibile con MagSafe. Questa tecnologia è stata introdotta anche nella custodia degli Airpods Pro ma quelli in sconto su Amazon hanno la custodia precedente.

Nel corso degli ultimi giorni gli AirPods Pro sono stati spesso scontati, il loro prezzo più “normale” è stato di 208 euro. In un paio di occasioni sono scese, per qualche ora a 182,61 € , in una singola occasione, colta solo da pochi fortunati, hanno toccato i 150 euro. A 203 euro rappresentano una buona occasione soprattutto, come detto, in rapporto al fatto che gli Airpods 3 costano 199 euro.

Click qui per comprare gli Airpods Pro a 203,98 euro