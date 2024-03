MacBook Air M3 in prenotazione su Amazon

Presentati lunedì 4 marzo, i nuovi MacBook Air M3 da 13″ e 15″ si comprano da venerdì 8 ma su Amazon si possono prenotare già adesso al prezzo minimo garantito.

Tra le novità più importanti ricordiamo:

Fino al 60% più veloci rispetto agli M1

rispetto agli M1 13 volte più rapidi dell’ultimo modello con processore Intel

dell’ultimo modello con processore Intel 18 ore di autonomia

di autonomia supporto a 2 monitor esterni

WiFi 6E due volte più veloce rispetto agli Air M2

due volte più veloce rispetto agli Air M2 per la prima volta anche con 24 GB di memoria RAM unificata

unificata ora anche con 1 TB o 2 TB di SSD

Neural Engine a 16 core per il machine learning dell’AI direttamente sulla macchina

per il machine learning dell’AI direttamente sulla macchina 4 colori disponibili

Come abbiamo detto nel corso della presentazione, i MacBook Air M3 differiscono dagli M2 non solo per il processore appunto di nuova generazione (qui i primi benchmark) ma anche per il WiFi 6E, il tutto con una differenza di 100 €. Nuova poi la possibilità di configurare la RAM fino a 24 GB e la capacità fino a 2 TB.

Se volete approfondire il confronto trovate tutto quello che c’è da sapere in questo nostro esaustivo articolo.

Come comprare il MacBook Air M3 al prezzo minimo garantito

Nel momento in cui scriviamo Apple promette di consegnare i primi ordini entro il 29 Marzo per quanto riguarda la versione da 13″ oppure tra il 15 e il 19 Marzo per chi ordina adesso il 15″.

Su Amazon le spedizioni partiranno nel corso della stessa giornata ma potrebbero essere consegnati perfino prima di Apple; soprattutto, se nel frattempo – come già accaduto altre volte in passato – Amazon dovesse ribassare il prezzo dei MacBook Air M3, allora anche se al momento li prenotate a prezzo pieno, al momento del pagamento li pagherete al prezzo minimo.

Un’ultima precisazione: nel momento in cui scriviamo su Amazon mancano le configurazioni di 24 GB per la RAM e di 1 TB o 2 TB per l’SSD, che per ora sono solo esclusiva di Apple (sia online che, da domani, nei negozi).

Per prenotare il MacBook Air M3 su Amazon:

Vi ricordiamo che coi nuovi MacBook Air M3, Apple dice definitivamente addio al design “a zeppa”.