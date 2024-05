Vision Pro aiuta i chirurghi negli interventi in laparoscopia

Apple Vision Pro (la nostra prima prova) continua ad essere utilizzato anche in contesti lontani da quelli strettamente legati alla tecnologia e all’intrattenimento: in particolare, il visore della Mela ha già dato prova di quanto possa essere utile in campo medico (anche in Italia) e ancor più di recente ha nuovamente ricevuto lodi dalla comunità. ancora una volta, infatti, Vision Pro è stato protagonista di un intervento chirurgico di precisione.

Dall’uscita sul mercato, Apple Vision Pro è stato adottato dai diversi chirurghi, che lo hanno utilizzato per essere coadiuvati nell’esecuzione di operazioni sui pazienti. Tra gli utilizzi più frequenti, oltre che recenti in ordine cronologico, l’India è in pole: nella regione il visore è stato utilizzato per eseguire oltre 30 procedure finora.

Perché Vision Pro è perfetto per la chirurgia

I chirurghi presso il GEM Hospital di Chennai stanno utilizzando il visore per eseguire interventi chirurgici in laparoscopia, noti anche come interventi di “chirurgia del buco della serratura”, letteralmente tradotto dall’inglese “Keyhole surgery”. Si tratta di interventi di precisione particolarmente rilevanti, considerando che tale tecnica è stata utilizzata per il trattamento di problemi alla cistifellea, fistole ed ernie e, anche cancro allo stomaco.

Il COO del GEM Hospitals e gastroenterologo chirurgico, Dr R. Parthasarathy, è stato tra gli “utenti” che più ha fatto uso di Apple Vision Pro all’interno di una sala operatoria, fiducioso sui benefici che tale strumento possa portare nella chirurgia:

Non c’è ritardo nella trasmissione. Ho avuto una visione migliore ed ero connesso al mondo reale Inoltre, se voglio visualizzare una tomografia computerizzata, posso vederla contemporaneamente nel dispositivo stesso, visualizzata accanto allo schermo della sala di chirurgia

Questo, spiega ancora il medico, aiuta a evitare che il chirurgo giri la testa per guardare monitor diversi, il che potrebbe interrompere l’intervento chirurgico, se non addirittura distrarre.

Non solo, Apple vision Pro aiuterebbe, continua il medico, nella cooperazione tra colleghi. Quando si necessita di un secondo parere, ad esempio, è sufficiente effettuare una chiamata FaceTime a un chirurgo in un’altra città, permettendo a quest’ultimo di vedere l’intervento chirurgico a distanza, così da poter offrire un aiuto in tempo reale.

Anche in Italia Apple visione Pro è stato protagonista all’interno di diverse sale sale operatorie. Anche a Catania, di recente, il visore Apple ha coadiuvato una equipe di medici durante un intervento di Oftalmoplastica.