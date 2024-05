Sonic e Braid, Netflix regala due gioielli agli abbonati

Netflix non è più tra i neofiti nel campo videoludico: nel corso dei mesi ha saputo, infatti, alimentare il proprio catalogo giochi proposti gratis agli abbonati, aggiungendo titoli di spessore e IP importanti, e continua a farlo, tanto da aver appena inserito in catalogo Sonic Mania Plus e Braid.

Con riferimento a Sonic, il gigante dello streaming aveva annunciato per la prima volta che avrebbe aggiunto il titolo alla sua lineup durante la Game Dev Tycoon, già nel dicembre del 2023. Sonic Mania Plus, ricordiamo, è il titolo sviluppato per il 25° anniversario della serie del noto porcospino blu, accolto da critica e giocatori al meglio su tutte le piattaforme.

Addirittura, è spesso citato come uno dei migliori giochi di Sonic di tutti i tempi fin dalla versione originale uscita nel 2017. A sorpresa, Netflix ha affermato che la versione nella sua libreria includerà nuovi livelli e boss.

Braid

Non così noto come lo storico Sonic, ma altrettanto importante è l’aggiunta di Braid al catalogo Netflix. Sarà disponibile dal 14 maggio prossimo e si tratta di un platformer che si serve della manipolazione del tempo per far avanzare il personaggio, per raggiungere la fine di ogni stage e per raccogliere tutti i collezionatili a schermo.

Il giocatore guiderà Tim, un semplice esploratore che avrà però l’arduo compito di salvare la sua principessa. Il titolo sarà disponibile in catalogo nella sua edizione anniversario, che presenta audio migliorato, nuove sequenze per le animazioni, grafica completamente ridisegnata e un numero di puzzle maggiori da risolvere, insieme a 15 ore di commenti audio degli sviluppatori che discutono per l’appunto dello sviluppo del titolo.

Oltre a questi due titoli, la libreria di giochi di Netflix si arricchirà presto di altri prodotti, tra cui anche Paper Trail, un’avventura a puzzle vista dall’alto, e un gioco basato sulla serie Virgin River. I due titolo arriveranno, rispettivamente, il 21 e il 29 maggio. Anche il platformer Katana Zero, si unirà presto al catalogo giochi, anche se ancora l’azienda non ha fornito alcuna finestra temporale.

Come si gioca con Netflix

Netflix non ha mai fatto pagare per i suoi giochi, né ha caricato gli abbonamenti con qualche commissione aggiuntiva. Per come è strutturato adesso sembra soltanto un modo per attirare nuovi abbonati e fidelizzare quelli esistenti (per giocare infatti serve soltanto avere un abbonamento attivo), ma non sappiamo se in futuro le cose cambiaranno Al momento Netflix offre più di 70 videogiochi, numero che entro la fine dell’anno sembra destinato ad aumentare.

