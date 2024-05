WhatsApp cambia completamente faccia su iOS e Android

WhatsApp cambia volto, con le ultime modifiche grafiche che portano un’interfaccia grafica rinnovata e, secondo lo sviluppatore (Meta), più user-friendly con nuove illustrazioni, icone ridisegnate e una modalità scura più profonda per i dispositivi Android.

Già da tempo queste modifiche sono disponibili per alcuni utenti, mentre adesso si segnala la disponibilità per tutti a livello globale. Già con la versione per iOS 24.9.74 di WhatsApp alcune di queste migliorie erano in fase di distribuzione, mentre adesso WhatsApp esce allo scoperto annunciando ufficialmente l’aggiornamento e spiegando i motivi dell’upgrade.

Mentre in passato il focus principale era stato quello di migliorare l’utilità dell’app introducendo nuove funzionalità, come da ultimo Passkey, adesso l’obiettivo è quello di svecchiare l’applicativo, dandogli una nuova interfaccia grafica, senza andare ad intaccare la semplicità d’uso.

Il nuovo WhatsApp

Le modifiche includono, come notato da wabetainfo, un layout rinnovato e nuove icone progettate per aiutare gli utenti a trovare più rapidamente quello che cercano, oltre a illustrazioni aggiornate, con l’aggiunta di animazioni che offrono un tocco di divertimento.

Su Android, invece, WhatsApp ha introdotto anche una modalità più scura, che si focalizza su contrasti più elevati e tonalità più profonde per ridurre la fatica visiva in condizioni di scarsa illuminazione, migliorando anche l’appeal visivo e la leggibilità dei testi.

WhatsApp ha, inoltre, introdotto una barra di navigazione inferiore più moderna e nativa su Android per aiutare gli utenti a trovare più rapidamente quello di cui hanno bisogno. Questo nuovo design posiziona le schede più vicino ai pollici degli utenti, offrendo un’esperienza di navigazione più intuitiva e allineandosi ai design di Android.

Su iOS, l’invio di foto e video è stato semplificato con un nuovo layout per gli allegati. Invece di un menu a schermo intero, ora c’è un tab espandibile, che consente agli utenti di accedere a funzionalità come media, sondaggi, documenti e altro con maggiore chiarezza.

Entrambe le app, sia su Android che su iOS, offrono ora filtri di chat, rendendo più facile concentrarsi e individuare conversazioni importanti.

Disponibilità dell’aggiornamento

I nuovi aggiornamenti sono disponibili per quasi tutti gli utenti che installano le ultime versioni aggiornate di WhatsApp per iPhone da App Store e Google Play Store per Android, anche se non è detto che il 100% dell’utenza riceva oggi l’aggiornamento. Potrebbero volerci alcuni giorni prima che le migliorie appaiano a tutti.

