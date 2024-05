OPPO A60 è l’Android economico con schermo super luminoso

OPPO è tra i marchi di smartphone Android che si è subito distinto per la sua grande capacità di spaziare tra la fascia super low cost e quella dei top di gamma: questa volta prova a tornare sul terreno degli entry level e lo fa con OPPO A60, che non rinuncia comunque all’eleganza del design e a un buon display.

OPPO A60 è, infatti, dotato di un display particolarmente luminoso per la sua fascia di prezzo, da ben 950 nit. Non trascura neppure il reparto audio per via degli altoparlanti Dual Stereo, elementi che insieme offrono un’esperienza audiovisiva di buon livello.

In linea con il design sottile e leggero della serie A di OPPO, anche questo OPPO A60 risulta essere particolarmente sottile con uno spessore di appena 7,68 mm e un peso di circa 186 grammi.

Sulla parte frontale, come già anticipato, spicca il display particolarmente luminoso, che propone una diagonale di 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento (refresh rate) fino a 90Hz.

Splash Touch

OPPO A60 introduce, per la prima volta su uno smartphone in questa fascia di prezzo la funzione Splash Touch, che serve a migliorare l’accuratezza e la reattività del tocco quando lo schermo è bagnato.

A livello tecnico il terminale è dotato di processore Snapdragon 680 Mobile Platform costruito con tecnologia a 6 nanometri, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di ROM. Quanto all’autonomia, invece, A60 è dotato di una batteria da 5.000mAh e di ricarica rapida SUPERVOOC da 45W, che permette di arrivare al 50% in soli 30 minuti.

Per gli amanti delle foto il terminale non rinuncia a una configurazione di fotocamere doppia sul retro, con un sensore principale Ultra Clear da 50MP, una fotocamera ritratto da 2MP, più una fotocamera Selfie da 8MP. Supporta anche la Modalità Ritratto, AI Portrait Retouching e i Video Dual-view.

Disponibilità e Prezzo

OPPO A60 è disponibile nelle colorazioni Ripple Blue e Midnight Purple e configurazione con 8GB di RAM e 256 GB di ROM al prezzo di 199,99 euro.

