Gli utenti iPhone nelle Isole Azzorre non riescono a impostare la sveglia

Diversi utenti che vivono nelle Isole Azzorre riferiscono di un problema con l’App Orologio che impedisce di impostare le sveglie su iPhone.

Il problema è segnalato da più di un mese e Apple non lo ha ancora risolto (è imminente il rilascio dell’update a iOS 14.6 ma non è chiaro se questo risolva o no il bug).

Il problema, secondo alcuni utenti su Twitter e sulla pagina di supporto ufficiale di Apple, è legato al fuso orario di “Ponta Delgada, Azzorre” (il capologuo). Impostando questa regione di riferimento per il fuso orario diventa impossibile aggiungere allarmi o promemoria e l’applicazione si chiude istantaneamente.

Apple non ha indicato soluzioni ma il problema può essere aggirato facilmente andando in Impostazioni > Generali > Data e ora, disattivando l’opzione “Automatiche” e impostando il fuso orario su “Praia, Cabo Verde” (lo stesso delle Azzorre).

Questa è la soluzione temporanea in attesa che Apple risolvi il problema con un aggiornamento di iOS.

Non è la prima volta che iOS evidenzia problemi con la gestione dell’ora legale. Nel 2010 si verificò un problema con il cambio dell’ora in Europa. Nel 2014 L’anno scorso, il calendario di iOS mostrava un problema a livello di grafica: un bug che faceva visualizzare all’utente la linea dell’orario avanti di un’ora, pur mantenendo le notifiche e gli appuntamenti in ordine corretto.