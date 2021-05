Legrand KeoC DC è il gruppo di continuità di Bticino per modem e router

State lavorando in smart working con un portatile, giocando con un smartphone o utilizzando un sistema domotico e avete la necessità di un collegamento internet sempre attivo? C’è un piccolo box che fa per voi.

Keor DC è un UPS (Uninterrupted Power Supply) di Bticino progettato per fornire energia ai piccoli dispositivi di casa per più di un’ora, garantendo, in caso di blackout, il funzionamento di tutti gli oggetti ad esso collegati grazie alla sua batteria interna.

In caso di mancanza di corrente è possibile continuare ad utilizzare tutte le apparecchiature connesse a Internet come modem, router, telefoni cordless o VoIP.

Il design è elegante e compatto (95x95x28,5cm); il disposito si adatta a qualsiasi ambiente domestico, anche in spazi ridotti.

La batteria agli ioni di litio con capacità di 2200 mAh, garantisce un’autonomia massima di 90 minuti. Keor DC si alimenta tramite la rete domestica 230 V e grazie ai 4 diversi jack di alimentazione in dotazione, è compatibile con la maggior parte dei router e dei telefoni in commercio.

La potenza attiva è di 25 W e le tensioni di uscita selezionabili (9, 12, 15 e 19 V). GLi indicatori LED permettono di verificare la batteria carica (tutti i led verdi accesi), batteria in ricarica, batteria scarica o un guasto. NON è un UPS adatto per computer o console

Keor DC è adattao per piccolo dispositivi alimentati in corrente continia come router, modem, telecamere, POS. telefoni cordless o VoIP. Nel momento in cui scriviamo l’UPS Keor DC è venduto su Amazon a 63,72 euro o è reperibile presso negozi di elettroforniture.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come scegliere un UPS da affiancare eventiualmente al proprio computer o alla console.