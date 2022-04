Gli Xiaomi Airdots 3 tornano in offerta a 36 euro

Quando si tratta di auricolari completamente wireless, Xiaomi è uno dei primi marchi che viene alla mente, per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Se siete alla ricerca di auricolari piccoli e comodi all’orecchio, che suonino con ottima qualità, allora dovreste dare uno sguardo all’attuale offerta sulle Xiaomi Airdots 3, che costano al momento 36 euro, nelle diverse colorazioni bianco o blu. Clicca qui per comprarle.

Per chi volesse sapere esattamente di cosa si tratta, abbiamo recensito questi auricolari di Xiaomi qui, ritenendoli davvero una valida alternativa economica agli AirPods. Godono di uno stile unico e inconfondibile, ad iniziare dal case di ricarica, particolarmente curato.

Davvero piccole e facilmente trasportabili, praticamente tascabili, offrono a livello di caratteristiche tecniche Bluetooth 5.2, che permette un rapido abbinamento, mentre per ciascun auricolare sarà possibile sfruttare i tocchi per gestire la musica e le chiamate.

Non solo, al loro interno è presente anche un processore Qualcomm 3040, per una connessione più rapida e, soprattutto, più stabile. Ciascun auricolare pesa appena 4,6g, all’orecchio si indossano comodamente, e sono adatti anche per sessioni medio lunghe. Grazie al case di ricarica assicurano una longevità di circa 30 ore.

A livello sonoro, come abbiamo rilevato anche nella nostra recensione, si tratta di auricolari che prediligano particolarmente toni medi e alti, proponendo un ascolto dei vari strumenti musicali naturale. Nel complesso, AirDots 3 suonano bene, con una sufficiente pulizia generale. In particolare, le consigliamo anche per guardare i video su YouTube, grazie ad una sincronizzazione perfetta su iPhone e Android.

Al momento è possibile acquistare questi auricolari in offerta a 36 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo. Tra i metodi di pagamento segnaliamo anche la presenza di PayPal, così da avere tutte le garanzie del caso per il buon esito dell’acquisto.