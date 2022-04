Nikon MC-N10, l’impugnatura wireless per le mirrorless Z

Nital ha appena annunciato lo sviluppo dell’impugnatura remota Nikon MC-N10 per le fotocamere mirrorless con innesto Z-Mount di Nikon. Si tratta sostanzialmente di un telecomando che consente di controllare queste fotocamere tramite una connessione cablata per gestire varie funzioni, aumentando così l’efficienza ed espandendo le possibilità delle Nikon Z in fase di ripresa video quando si opera in una piccola troupe (ma si può usare anche per lo scatto di fotografie).

Tra le altre novità, l’azienda sta lanciando nuovi firmware per la fotocamera mirrorless di punta Nikon Z 9 e per le fotocamere mirrorless Nikon Z 7II e Z 6II. Per chi riprende video, il firmware v.2.0 della fotocamera Z 9 include importanti novità: nello specifico aggiunge la possibilità di registrare video RAW 8,3K/60p e sequenze Ultra HD a 4K/60p sovracampionate da 8K, ma anche di effettuare registrazioni a 12 bit direttamente dalla fotocamera grazie a ProRes RAW HQ (fino a 4K/60p) o al nuovo formato N-RAW di Nikon (fino a 8K/60p e 4K/120p). Aggiunge inoltre un monitor a forma d’onda, un indicatore cornice REC rossa e un menu “i” personalizzato per la visualizzazione delle impostazioni video durante la ripresa.

Permette poi di personalizzare le impostazioni AF utilizzando fino a 20 modelli selezionabili di AF area estesa e attivare una frequenza di aggiornamento più elevata (fino a 120 fps) per il display nel mirino elettronico (3000 nit) della fotocamera, e aggiunge il Pre-Scatto Capture e la possibilità di richiamare le posizioni di messa a fuoco utilizzando più pulsanti della fotocamera.

Per le fotocamere Z 6II e Z 7II, il firmware v.1.4 perfeziona invece l’algoritmo area AF auto per una migliore messa a fuoco dei soggetti in primo piano posizionati al centro del fotogramma. Inoltre, il supporto della messa a fuoco manuale lineare consente a chi riprende video di riprodurre con estrema precisione la distanza di messa a fuoco dal punto A a quello B. Aggiunge anche la compatibilità con il telecomando Bluetooth ML-L7 di Nikon.

Infine, è stata anche lanciata la nuova scheda di memoria ad alta capacità CFexpress da 660 GB (tipo B) di Nikon, compatibile con la fotocamera Z 9. Realizzata per soddisfare le esigenze di chi cattura immagini in sequenza ad alta velocità e registra video oltre 8K a un numero di fotogrammi per secondo molto elevato, raggiunge velocità di lettura fino a 1.700 MB/s e velocità di scrittura fino a 1.500 MB/s.