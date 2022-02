Android 13 è disponibile la prima versione Developer Preview

Google ha annunciato la prima developer release di Android 13. Si tratta di una release molto preliminare, pensata per sviluppatori e non disponibile tramite aggiornamenti over-the-air e che, per ora, non include cambiamenti così evidenti agli utenti. La prima public beta (scaricabile dagli utenti tradizionali) è prevista per inizio aprile, la versione definitiva arriverà in autunno. Android 12 arrivò lo scorso anno a ottobre ma quest’anno il nuovo sistema operativo potrebbe essere anticipato.

La Developer Preview 1 evidenzia al momento piccole novità funzionali che scopriremo nei prossimi giorni ma, come accennato, le novità più importanti verranno probabilmente rivelate successivamente, durante l’annuale conferenza Google I/O, il prossimo maggio.

Google intende estendere Material You – il sistema per l’interfaccia grafica di Android 12 che offre la personalizzazione automatica della tonalità di sistema – a tutte le applicazioni, e non solo a quelle dell’azienda stessa, rendendo obbligatoria l’adozione del Material You anche per gli altri produttori di smartphone Android.

Gli sviluppatori – spiega Big G – avranno la possibilità di sfruttare le nuove API per perfezionare le preferenze della lingua nelle app (sarà possibile scegliere una lingua diversa per le singole app), migliorare gli effetti grafici e facilitare l’installazione di widget dell’applicazione nel centro di controllo. È anche presente un nuovo selettore per le foto e i video che permette di condividere con le app l’accesso solo a contenuti specifici e non a tutta la galleria dei file multimediali del proprio dispositivo.

La nuova versione del sistema operativo consente inoltre alle applicazioni di accedere a una rete Wi-Fi senza conoscere la posizione dell’utente. In altre parole per le app che necessitano di trovare dispositivi Wi-Fi nell’ambiente circostante non devono necessariamente avere accesso anche a dati del GPS relativi alla posizione.

Gli sviluppatori possono installare questa anteprima di Android 13 su Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL e Pixel 4.

Alla fine del 2021 Google ha registrato record di fatturato e anche di vendite di Pixel. Secondo alcune anticipazioni quest’anno potrebbe arrivare anche uno smartwatch Pixel.