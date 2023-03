Arriva la tastiera Type Folio per il tablet di carta digitale reMarkable

Il mercato dei dispositivi di carta digitale, sempre più affollato negli ultimi due anni, si fa ancora più interessante: la palla è nel campo dell’innovatore del settore, cioè la norvegese reMarkable, che ha presentato per prima un tablet pensato come alternativa alla carta in formato digitale eInk.

Ne avevamo parlato varie volte e l’abbiamo recensito qui dopo un lungo e approfondito test. Adesso arriva una novità sostanziale che spariglia ancora di più il settore, dove sono presenti altri prodotti realizzati da aziende cinesi e basati su Android oppure evoluzioni degli eReader con penna di Kobo e più recentemente Scribe di Amazon.

Arriva la tastiera

Il sogno di molti che vogliono scrivere senza distrazioni è avere uno schermo eInk sul quale poter vergare i proprio pensieri utilizzando però una più comoda tastiera rispetto alla penna e al successivo riconoscimento della calligrafia. Questo perché si va più veloci con la tastiera e soprattutto perché per molti scrivere a penna è diventato talmente raro che è più una fatica che non una opportunità.

Adesso, reMarkable, azienda che ha precorso i tempi nel settore, ha deciso di cavalcare questa opportunità e ha aggiunto una terza cover ai suoi prodotti reMarkable 2 che si chiama Type Folio. Questa volta una cover con tastiera, sfortunatamente non disponibile ancora in italiano ma solo in inglese, spagnolo, francese, tedesco e lingue dell’Europa del nord.

Come funziona Type Folio di reMarkable

Type Folio offre per la prima volta a reMarkable 2 il supporto per la tastiera fisica. Questo espande notevolmente le funzionalità della tavoletta cartacea, trasformando reMarkable 2 in uno spazio di lavoro portatile che consente agli utenti di prendere appunti scritti a mano o digitati e di rimanere concentrati più a lungo.

Le applicazioni mobile e desktop di reMarkable consentono di prendere appunti su tutti i dispositivi. Con gli appunti memorizzati e sincronizzati nel cloud, gli utenti possono catturare le idee e sviluppare i loro pensieri indipendentemente dal luogo in cui si trovano o dal dispositivo su cui stanno lavorando.

“Con reMarkable 2 – ha detto Vegard Veiteberg, CEO ad interim di reMarkable – la digitazione attraverso le nostre app e il nuovissimo Type Folio, reMarkable sta creando un ecosistema di strumenti per il lavoro da fare con la massima concentrazione. Stiamo aprendo nuove possibilità per prendere appunti, basandoci sull’esperienza di scrittura su carta che i nostri utenti conoscono e amano. È possibile iniziare a lavorare sulla propria tavoletta di carta, aggiungere i propri pensieri sul telefono e riprenderli in seguito sul laptop. Indipendentemente dal modo in cui si lavora, reMarkable supporta il flusso di lavoro”.

Il design di Type Folio

Il nuovo Type Folio combina la sensazione di qualità e la protezione di una cover avvolgente con una tastiera capace di scomparire dalla vista quando non serve. Dotata di tasti a grandezza naturale e di un’escursione di 1,3 mm, superiore a quella di molti laptop, Type Folio offre una digitazione confortevole in un prodotto sottile e leggero.

“Abbiamo progettato Type Folio – dichiara Mats Herding Solberg, Chief Design Officer di reMarkable – per rimanere fedeli all’esperienza focalizzata che reMarkable offre. È perfetto per quando si ha bisogno di scrivere velocemente su carta o quando si vuole redigere un testo più lungo senza distrazioni. In questo senso, Type Folio è come una macchina da scrivere realizzata con precisione e dotata di poteri digitali. È il nostro accessorio più potente”.

Type Folio si collega automaticamente a reMarkable 2 tramite magneti, senza bisogno di ulteriori accoppiamenti, ricariche o aggiornamenti. Una volta collegata, la tastiera si apre in due posizioni fisse: una posizione di digitazione tradizionale e una posizione quasi piatta, perfetta per combinare testo digitato e note scritte a mano.

L’esperienza della macchina per scrivere

“Tutto ciò che riguarda l’esperienza di digitazione nell’ecosistema reMarkable – ha detto Solberg – è stato progettato per aiutarvi a concentrarvi. Dal design fisico ridotto di Type Folio, che mette in evidenza solo i tasti delle lettere, alle opzioni di formattazione minimaliste sulla tavoletta di carta e nelle app, nulla ostacola i vostri pensieri”.

Il software di reMarkable è stato ripensato per supportare il testo digitato. La tavoletta di carta rileva quando gli utenti aprono la tastiera e ruota automaticamente il display, consentendo agli utenti di passare rapidamente e senza soluzione di continuità dalla scrittura a mano alla digitazione. Il testo scritto a mano si aggancia in modo intelligente al testo digitato, assicurando che le note scarabocchiate e digitate rimangano collegate anche quando gli utenti spostano il testo su e giù per la pagina.

Free create

“Mai prima d’ora – ha detto Solberg – la scrittura a mano e la digitazione sono state così integrate, fluide e libere. La chiamiamo Free Create ed è una delle più grandi innovazioni nella categoria delle tavolette di carta dai tempi di reMarkable 2″. Type Folio è disponibile su remarkable.com al prezzo di 199 euro. I clienti che avevano un abbonamento Connect attivo al 6 marzo 2023 hanno diritto a uno sconto su Type Folio.

Type Folio offre layout di tastiera in sei lingue: inglese americano, inglese britannico, tedesco, spagnolo, francese e paesi del nord Europa (compresi svedese, danese, norvegese e finlandese). Type Folio è disponibile in pelle vegana in due finiture: Nero inchiostro e Marrone seppia.

Per prendere appunti nelle app reMarkable per dispositivi mobili e desktop è necessario un abbonamento a Connect. Abbonandosi a Connect, gli utenti possono usufruire di archiviazione e sincronizzazione cloud illimitata, di offerte esclusive per gli abbonati nel negozio web remarkable e di una protezione extra del dispositivo fino a 3 anni. Una prova gratuita di Connect di un anno è inclusa con l’acquisto di reMarkable 2 nel negozio web remarkable, poi costa 2,99 dollari al mese: è possibile annullare l’abbonamento in qualsiasi momento.