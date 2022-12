Pixel Fold, le immagini del presunto smartphone pieghevole di Google

Dopo aver adattato Android ai display pieghevoli con la presentazione a maggio di quest’anno dell’ultima release di Android L, versione del sistema operativo mobile per i dispositivi con schermo di grandi dimensioni, Google vuole a quanto pare tentare l’ingresso ne settore degli smartphone pieghevoli, regno dove domina Samsung (secondo quest’ultima, rispetto allo scorso anno, sono stati oltre il doppio i Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip venduti come dispositivi aziendali).

Il – presunto – futuro Pixel Fold è mostrato in alcune immagini di rendering 3D diffuse dal solitamente affidabile leaker @OnLeaks. Big G sembra avere deciso di adottare un form factor simile al Galaxy Z Fold, con un display che, da aperto, dovrebbe misurare 7,69″.

All’esterno troviamo un display da 5,59″ che dovrebbe permettere di usare lo smartphone senza aprire appieno lo schermo, rischiando però di trovarsi a che fare con uno schermo di piccole dimensioni. Il Galaxy Z Fold4 è da questo punto di vista interessate giacché consente l’uso comodo con una mano grazie al display esterno da 6.2″; una volta aperto, è possibile avere i vantaggi del display principale da 7.6″.

Per quanto riguarda il comparto fotografico il leaker fa riferimento a tre sensori; non manca ovviamente la porta USB-C (ormai quasi obbligatoria) e non è da escludere il supporto per uno stilo. Come “motore” sarebbe stato scelto un chip Tensor G2, lo stesso dei Pixel 7 e 7 Pro, con il supporto di 12GB di memori RAM. Il dispositivo dovrebbe offrire ovviamente su Android 13 (probabilmente la versione “L”). Per quanto concerne i prezzi, questi dovrebbero essere allineati al Fold4 e negli USA si parla di 1.799 dollari. La presentazione del dispositivo sarebbe prevista per maggio 2024, un po’ più tardi rispetto all’indicazione del primo trimestre circolata finora.

Per quanto riguarda i pieghevoli in generale, a fine novembre Samsung ha riferito stime (uno studio Counterpoint) che indicano 16 milioni di dispositivi in consegna in tutto il mond, un aumento su base annua del 73%: il formato pieghevole – secondo i sudcoreani – sta conquistando rapidamente il grande pubblico, e per il 2023 si prospetta varcare il traguardo dei 26 milioni di dispositivi.