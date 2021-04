Apple TV, il nuovo telecomando è un accessorio terze parti

Negli scorsi giorni è emerso il codice B519 ritenuto essere il riferimento a un nuovo telecomando per la prossima generazione di Apple TV attesa ormai da diversi mesi. In realtà in queste ore si è scoperto che codice e dispositivo sono reali, ma si riferiscono a un telecomando terze parti progettato da Universal Electronics annunciato alla fine del 2020.

Si tratta di un telecomando proposto come accessorio opzionale per Apple TV costruito su misura per società TV via cavo e satellite, che possono così proporre il box tv di Cupertino ai propri clienti in sostituzione della tradizionale box destinata a questo scopo. Un telecomando Apple TV alternativo è proposto anche dall’operatore Salt in Svizzera: ne abbiamo parlato in questo articolo.

A differenza del telecomando originale Apple minimalista e con pochissimi tasti, il modello di Universal Electronics mantiene il design standard dei telecomandi lunghi e stretti, offrendo all’utente più tasti oltre a una rotella centrale di controllo.

Il riferimento alla rotella di controllo scoperto in tvOS 14.5 beta 6 è il dettaglio che ha permesso di scoprire che non si trattava di un nuovo telecomando per la prossima Apple TV, come segnala 9to5Mac, bensì del riferimento al supporto per questo telecomando opzionale per le società di TV via cavo e satellite.

La scoperta non incide sulle previsioni e sulle aspettative: Apple non aggiorna Apple TV ormai da diversi anni e, stando alle anticipazioni più attendibili, sta lavorando a un nuovo modello con processore più recente e potente, un nuovo telecomando e maggiore focus sui videogiochi, forse introdurrà anche un joypad opzionale per gli appassionati di gaming. Una nuova Apple TV è costantemente indicata in arrivo fin dall’estate del 2020.

