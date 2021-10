Google Pixel 6, trapelano prezzo e dettagli delle fotocamere

Non dovete aspettare l’evento del 19 ottobre per saperne di più sui nuovi Google Pixel 6 e 6 Pro: sono infatti state individuate alcune pagine del rivenditore tedesco Mediamarkt che anticipano molte delle novità che troveremo sui telefoni di questa nuova serie, prezzo di partenza incluso. Innanzitutto viene apparentemente confermata la voce che circola già da mesi secondo cui l’azienda intende promettere almeno cinque anni di aggiornamenti del sistema operativo. specialmente dal punto di vista della sicurezza, ovvero un anno in più di quanto oggi offre Samsung per i propri telefoni.

Molte delle novità svelate riguardano la fotocamera. Ad esempio ci sarà una funzione che Google chiama “Magic Eraser” con la quale sarà possibile eliminare soggetti e elementi di fastidio nelle immagini in un clic, l’opzione “Face Unblur” che consente di mantenere a fuoco un volto e una fotocamera frontale ultra-grandangolare che consentirà di scattare più facilmente i selfie di gruppo. Secondo le indiscrezioni ci sarà un sensore principale da 50MP e uno per l’ultra-grandangolare da 12MP, mentre Google Pixel 6 Pro avrà in aggiunta un teleobiettivo da 48MP. La fotocamera frontale sarà da 8MP.

Si dice anche che la batteria, da 4.620 mAh, durerà più di 24 ore con il 5G attivo e che sarà supportata da un sistema di ricarica via cavo a 30Watt con funzione di ricarica inversa tramite “Battery Share”. Ci sarà anche un nuovo caricatore wireless Pixel Stand due volte più potente.

Per quanto riguarda gli schermi, Pixel 6 avrà un pannello da 6,4 pollici con frequenza a 90 Hz e risoluzione Full HD+ mentre Pixel 6 Pro ne avrà uno da 6,7 pollici con frequenza a 120 Hz, entrambi con protezione in vetro Gorilla Glass Victus e certificazione IP68. Non manca il sensore per la scansione delle impronte digitali e per quanto riguarda il prezzo, in Germania si parte da 649 euro per Google Pixel 6 nella versione con 8GB di RAM e 128 GB di capacità. Purtroppo per ora non ci sono indicazioni per il prezzo di Google Pixel 6 Pro.

Il punto come dicevamo è che con Pixel 6, Google non punta solo alle prestazioni ma anche al supporto nel tempo, caratteristica che come Apple può offrire grazie all’auto produzione dei processori: gli altri concorrenti Android, per via delle politiche imposte dai produttori di chip come Qualcomm, potrebbero infatti avere difficoltà a seguire questo esempio, col risultato che a questo punto una buona alternativa all’ecosistema Apple potrebbe diventare proprio la serie Pixel di Google.

Oltre alle fughe di notizie dalla rete, video incluso, anche Google ha già offerto diverse informazioni e anticipazioni sui terminali in arrivo, inclusa una esposizione a New York dove poterlo ammirare ma non toccare.