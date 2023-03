Google VPN è per tutti gli abbonati, cos’è e cosa serve

Adesso la VPN di Google è per tutti gli abbonati: dopo il lancio di novembre su Mac e Windows, l’azienda sta facendo un altro passo in avanti abbassando la soglia di accesso al servizio. Se infatti fino a qualche mese fa vi si poteva accedere attivando il piano Premium da 9,99 € al mese, adesso invece basta abbonarsi anche al più economico, quello Basic da 1,99 € mensili.

L’annuncio è di pochi giorni fa e per il momento riguarda 22 paesi, tra cui c’è già anche il nostro: in pratica quale che sia l’abbonamento sottoscritto (Basic, Standard o Premium) si ottiene comunque l’accesso alla VPN di Google, e con due grossi vantaggi. Essendo multipiattaforma, da un lato infatti c’è la possibilità di usarla indipendentemente su iPhone, iPad, Mac, Windows e Android, ma non va sottovalutato anche l’altro lato della medaglia, che è quello di poterla condividere con massimo 5 persone con cui si condivide il piano Google One (quindi potenzialmente con tutta la famiglia).

Nel momento in cui scriviamo né la pagina per scegliere l’abbonamento né quella che presenta il servizio sono state aggiornate, ma non fatevi ingannare da quel “VPN solo per utenti Premium a 9,99 € al mese” perché è probabile che nei prossimi giorni tutte le pagine a riguardo saranno allineate alle modifiche appena annunciate.

Il post sul blog accenna anche ad una nuova funzionalità di report per il Dark Web che aiuta l’utente a ritrovare tutte le sue informazioni personali eventualmente trapelate sul web: nel caso in cui nome, cognome, indirizzo di casa, mail, cellulare e simili dovessero finire in rete, Google avviserà l’utente spiegandogli passo-passo come proteggersi.

Maggiori informazioni

E adesso la fatidica domanda: vi serve davvero una VPN? scopritelo in questa nostra breve guida dedicata alle reti private virtuali.

In questo articolo Google delinea tutto quel che c’è da sapere sulla sua VPN: se invece volete scoprire più in generale cos’è l’abbonamento Google One e quanto costa in Italia potete fare riferimento a questo nostro articolo.