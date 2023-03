Come funziona la telefonia VoLTE, come si attiva e a cosa serve

VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia che consente di effettuare e ricevere chiamate ad alta definizione, cioè con una qualità audio più nitida, ricca di dettagli e isolata dai rumori circostanti.

Oltre alla migliore qualità delle chiamate, usando VoLTE è possibile telefonare e contemporaneamente navigare in Internet e usare App che richiedono il profilo dati 4G e 5G.

Cosa serve per abilitare VoLTE?

Tutti gli smartphone recenti compresi gli iPhone sono compatibili con la tecnologia VoLTE; la funzione è attivata tipicamente in automatico (o è possibile attivarla manualmente) ed è sempre consigliabile aggiornare il sistema operativo del telefono all’ultima versione disponibile. Per usare il servizio bastano una SIM con copertura 4G e uno smartphone abilitato VoLTE.

Su alcuni smartphone potrebbe essere necessario accedere al menù “impostazione chiamata” (o simile) e abilitare la funzionalità VoLTE (o “Voce e dati” su 4G/5G) Per i terminali di ultima generazione non è necessaria un’abilitazione specifica dal menù.

Come richiede l’attivazione di VoLTE?

Non c’è una procedura univoca. Con alcuni operatori si può attivare l’opzione dalle app dedicate o dal sito dell’operatore (qui ad esempio la procedura con CoopVoce) accedendo al proprio account; in altri casi è necessario chiamare l’operatore (TIM, Wind Tre, Vodafone, ecc.) e richiedere l’attivazione di VoLTE: dopo alcuni minuti si riceve tipicamente un SMS che conferma l’attivazione: dopo la ricezione del messaggio di conferma dell’avvenuta attivazione basterà riavviare il telefono.

Come verificare se VoLTE è attivo sulla propria linea?

Il modo più semplice per verificare è di provare a navigare su internet durante una chiamata. Se ci riusciamo allora significa che il servizio è già attivo; L’icona del 4G o LTE rimane attiva sul dispositivo a dimostrazione del fatto che la chiamata voce e la sessione internet sono state entrambe instaurate su rete 4G/5G.

Con il servizio VoLTE attivo, si consumano più GB?

No, il servizio VoLTE garantisce una maggiore qualità in chiamata, non modifica in alcun modo l’esperienza di navigazione internet e, quindi, non ci saranno differenze nel consumo GB rispetto alle normali abitudini.

Le persone che chiamo devono avere a loro volta attivo VoLTE?

Se hanno attivato anche loro VoLTE, la migliore qualità delle chiamate sarà percepita da entrambi. In caso contrario, possiamo comunque navigare e utilizzare le app che vogliamo durante le chiamate.

Con quali operatori funziona?

CoopVoce ha attivato il servizio da poco. Altri operatori indicati da Apple come in grado di supportare ufficialmente VoLTE, sono: FastWeb, TIM, Vodafone, WindTre.