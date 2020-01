AirPods Pro levati, arrivano gli auricolari true wireless di Louis Vuitton

Per gli appassionati Apple il problema non esiste: moltissimi sono soddisfatti dei loro AirPods e AirPods Pro e mai li cambierebbero, per chi invece sta puntando agli auricolari wireless ma non è convinto dell’estetica e del design dei modelli in commercio ora c’è una scelta in più: Horizon Earphones sono infatti gli auricolari wireless di Louis Vuitton.

Come prevedibile, per poter mettere nelle orecchie un accessorio di uno dei marchi di moda più blasonati e famosi al mondo bisogna prepararsi ad affrontare un prezzo decisamente sostenuto: negli USA sono infatti proposti a 1.090 dollari, in euro siamo a circa 980 euro.

Impossibili da non notare e riconoscibilissimi: non solo per il logo Louis Vuitton, oppure per lo storico disegno floreale del marchio, ma anche per una serie di colori vivaci. Oltre ai tradizionali nero e bianco sono disponibili anche in rosso, rosa e giallo neon. In tutti i modelli le iniziali LV oppure il motivo floreale sono stampati su finiture metalliche con colori a contrasto.

Ma gli auricolari wireless di Louis Vuitton offrono sorprese interessanti anche dal punto di vista tecnologico e funzionale perché sono realizzati in collaborazione con l’apprezzato marchio audio Master & Dynamic. Più precisamente gli Horizon Earphones di Louis Vuitton sono una versione di alta moda degli auricolari true wireless MW07 Plus, considerati tra i modelli che suonano meglio in assoluto.

Si tratta di dispositivi Bluetooth 5.0 con cancellazione del rumore, in grado di riprodurre musica per 10 ore con una sola ricarica. La variante di Vuitton mette a disposizione una custodia di trasporto che permette di effettuare altre due ricariche complete, per ottenere ulteriori 20 ore di autonomia, portando così il totale a 30 ore.

Per chi punta meno al design e alla moda e più alla sostanza è possibile acquistare gli auricolari Master & Dynamic MW07 Plus che in USA costano 300 dollari. Da questa pagina di Amazon Italia sono disponibili diverse cuffie e auricolari Master & Dynamic, nel momento in cui scriviamo purtroppo non il modello true wireless MW07 Plus.

Invece chi è interessato in AirPods di Apple su macitynet trova tutto quello che c’è da sapere, inclusa la recensione di AirPods Pro con cancellazione del rumore, la recensione di AirPods seconda generazione e il confronto tra i modelli di prima e seconda generazione.