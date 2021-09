GoPro Hero 10 Black registra in 5K e spinge gli abbonamenti

GoPro ha appena annunciato Hero 10 Black e come previsto è una bomba: registra praticamente al doppio dei fotogrammi al secondo della Hero 9 in quanto può filmare alla risoluzione 5.3K a 60 fps oppure in 4K a 120 fps, o 2.7K a 240 fps, framerate quest’ultimo che il modello di precedente generazione era in grado di offrire con la ripresa in Full HD a 1080p.

Utilizza poi il nuovo processore GP2, successore del GP1 di propria produzione utilizzato da alcuni smartphone oltre che dalla Hero 6 Black. Questo nuovo chip, oltre a rendere il trasferimento senza fili delle registrazioni più veloce del 30%, permette di alimentare e gestire alcune funzioni che si avvicinano a quelle dei cellulari odierni, come ad esempio l’alta reattività dello schermo touch, la mappatura dei toni e la riduzione del rumore nella ripresa.

Ma la caratteristica che più di tutte cambia le carte in tavola è la possibilità di caricare i video direttamente sul cloud mentre è in ricarica: per poterla usare serve però un abbonamento GoPro, che costa 49,99 euro l’anno e che, per chi è interessato a questa funzione, vale la pena acquistare in combinazione con l’action cam perché l’azienda attualmente offre uno sconto di 150 euro sul totale: anziché 579,99 euro infatti abbonamento e Hero 10 Black costano 429,98 euro.

In alternativa l’action camera costa 529,99 euro senza abbonamento che, lo ricordiamo, comprende anche la sostituzione della fotocamera senza alcuna domanda per un massimo di 10 articoli per ogni anno di iscrizione, backup illimitato sul cloud e caricamenti automatici e fino al 50% di sconto sul sito ufficiale.

Tra le altre caratteristiche interessanti di GoPro Hero Black 10 c’è la funzione di livellamento automatico della linea dell’orizzonte che consente di mantenere quest’ultimo in linea retta rispetto alla posizione della ripresa fintanto che la telecamera non si inclini lateralmente per più di 45 gradi, un altro salto in avanti rispetto ai 27° della Hero 9, anche se non è disponibile per la ripresa in 5.3K ma solo dal 4K in giù e con framerate più bassi, nello specifico 60 fps per il 4K e 120 per il 2.7K e il Full HD. Apprezzabile anche l’aumento per la risoluzione delle foto, che passa dai 20 MP ai 23 MP.

La nuova GoPro Hero 10 Black è disponibile per l’acquisto anche da questa pagina di Amazon.