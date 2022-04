GoPro Volta è treppiede, maniglia, telecomando e batteria tutto-in-uno

Per potenziare le riprese con le action camere di GoPro ora c’è un nuovo accessorio tuttofare: si chiama GoPro Volta ed è allo stesso tempo una maniglia, un treppiede, un telecomando per il controllo remoto e una batteria per prolungarne l’autonomia. Questo significa che in un sol colpo è possibile avere quel che normalmente si otterrebbe con almeno due accessori aggiuntivi, ma con ingombri e pesi in questo caso particolarmente contenuti.

La batteria incorporata in questo speciale maniglione promette di triplicare l’autonomia, aggiungendo oltre quattro ore di registrazione a 5,3 K e 30 fps. I pulsanti integrati offrono un facile accesso alle funzioni principali della telecamera collegata, potendo così avviare e interrompere la registrazione – nonché cambiare modalità e tanto altro ancora – con una mano sola.

Principalmente è una maniglia con cui tenere saldamente la telecamera durante le riprese ma è possibile anche estrarre le gambe e trasformarla in un treppiedi per le riprese da una postazione fissa. La telecamera può anche essere sganciata e a quel punto questo accessorio può anche fungere da telecomando per controllarla a distanza (fino a un massimo di 30 metri), dal quale tramite gli indicatori LED è anche possibile tenere d’occhio l’energia residua nella batteria e la modalità attiva.

Mette a disposizione alcune guide di montaggio che consentono di ruotare e inclinare la fotocamera senza sganciarla, adattando così la ripresa in base al contesto del momento, e offre una porta USB-C che può ricaricare anche uno smartphone.

GoPro Volta è compatibile coi Mod e gli altri accessori di GoPro e, visto l’impiego per cui è progettato, è ovviamente resistente agli urti e agli agenti atmosferici. Se volete scoprire tutti i dettagli tecnici trovate online il manuale in lingua italiana a partire da pagina 17.

Se invece intendete acquistare questo nuovo accessorio al momento è in vendita soltanto sul sito ufficiale al prezzo di 129,99 euro: tuttavia GoPro vende i suoi prodotti anche su Amazon, quindi è probabile che prossimamente il Volta sarà disponibile all’acquisto anche lì.