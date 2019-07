Incrocio tra Amazon e Google: Youtube su Fire TV; Amazon Prime su Chromecast e Android TV

Amazon ha annunciato oggi in tutti il mondo la disponibilità dell’app ufficiale di YouTube su Fire TV Stick Basic Edition e sempre da oggi, l’app di Prime Video è disponibile per lo streaming su Chromecast, dispositivi integrati Chromecast e dispositivi Android TV.

L’App ufficiale di YouTube arriva su Fire TV

Gli utenti di Fire TV possono trovare dal 9 luglio la nuova icona dell’app di YouTube nella sezione “Le tue app”. Quando i clienti aprono l’app per la prima volta, verrà loro automaticamente richiesto di scaricare l’app: una volta installata è possibile cliccare sull’app per accedere al proprio account YouTube e accedere così alla propria libreria di contenuti, inclusi abbonamenti, playlist e consigli. La nuova app di YouTube sarà l’esperienza YouTube predefinita per i clienti che utilizzano un dispositivo Fire TV compatibile.

Su Fire TV potete gustarvi anche Netflix, DAZN, Infiniyi, Raiplay e altro ancora attraverso le App.

Fire TV è disponibile per l’acquisto su Amazon con una offerta speciale in attesa del prime day: con lo sconto prime costa 24,99 Euro invece di 39,99 Euro fino al 14 Luglio.

La app di Prime Video su Chromecast e dispositivi Android TV

Dall’altra parte gli utenti che utilizzano Chromecast e dispositivi con Chromecast integrata, così come gli utenti di Android TV, hanno ora accesso al catalogo Prime Video, incluse le ultime stagioni della serie Amazon Original, come Good Omens, Fleabag e La Meravigliosa signora Maisel, insieme ai nuovi film Amazon Originals come il documentario The Jonas Brothers, Chasing Happiness e Guava Island con Donald Glover e Rihanna. Prime Video offre inoltre l’accesso ai titoli in 4K inclusi con Prime senza costi aggiuntivi. Per utilizzare Chromecast con Prime Video, occorre scaricare l’ultima versione di Prime Video da Google Play Store.

