AirPods 3 a prova d’acqua in arrivo entro fine anno

Gli AirPods 3 dovrebbero arrivare entro fine anno. Lo sostiene l’agenzia di analisi Wevbush in una nota rilasciato nel corso della giornata di oggi.

L’analista Daniel Ives, le cui opinioni sono state condivise da Philip Elmer-DeWitt, non è molto specifico sulle novità che dovrebbe offrire gli auricolari si limita a parlare di “nuovo design” aggiungendo che saranno waterproof.

La previsione si allinea a quella di altri e più famosi analisti tra cui Ming Chi Kuo che ha parlato del lancio della nuova generazione degli auricolari poche settimane fa. Una delle novità potrebbe anche essere la residenza all’acqua che già distingue le PowerBeats Pro. Altre voci circolate nei mesi precedenti hanno fatto riferimento a funzioni derivate da tecnologie tecnologie beam-forming per i microfoni e soppressione del rumore. In realtà Ming non crede, come invece fanno altri, che il nuovo modello possa avere un circuito a soppressione attiva del rumore; del resto sembra abbastanza improbabile che Apple riesca ad offrire una durata della batteria accettabile, a meno che non sia stata trovata qualche soluzione alternativa come un iPhone a svolgere, in qualche modo, la funzione di analisi del rumore ambiente e per la creazione del suono inverso, alla base della tecnologia del silenzio che hanno altri dispositivi.

Ricordiamo che lo stesso Ming aveva anche affermato che gli AirPods 3 potrebbero essere accompagnati da auricolari a minor costo che potrebbe collocarsi in una fascia inferiore per andare a coprire tutte le nicchie di prezzo che entro la seconda metà dell’anno (quindi tra non molto) dovrebbero essere presente anche delle cuffie “over the era” con marchio Apple simili ad alcuni modelli Beast.

Macitynet ha recensito AirPods 2. Per conoscere tutto sui nuovi auricolari AirPods di Apple rimandiamo a questa guida. Invece per chi sta cercando i migliori accessori per sfruttare al massimo e proteggere AirPods rimandiamo alla nostra rassegna dei migliori accessori per AirPods.