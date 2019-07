Su Amazon MacBook Pro 13″ con TouchBar, 256 GB scontatissimo: 1544 euro

A distanza di 24 ore dal lancio dei rinnovati (nei processori) MacBook Pro 13″, Amazon sconta in maniera molto considerevole il modello in vendita fino a ieri. In particolare è la versione cn SSD da 256 Gb e con Touch Bar ad essere proposto in forte sconto: 1544 euro, il 25% in meno rispetto del prezzo originale.

La macchina di cui stiamo parlando, oltre al menzionato disco da 256 GB, ha un processore Intel Core i5 quad‑core di ottava generazione a 2,3GHz, 256GB. Queste in sintesi, le sue specifiche

Data iniziale di immissione sul mercato: luglio 2018

Touch Bar con sensore Touch ID integrato

Display retroilluminato LED da 13,3″ (diagonale) con tecnologia IPS; risoluzione nativa 2560×1600 a 227 pixel per pollice

8GB di memoria LPDDR3 a 2133MHz su scheda

Unità SSD da 256GB

Videocamera FaceTime HD a 720p

Intel Iris Plus Graphics 655

Al momento la macchina più simile tra quelli lanciati ieri è forse il modello con Processore Intel Core i5 quad‑core di ottava generazione a 1,4GHz e Turbo Boost fino a 3,9GHz che costa circa 1800 euro. A parte il processore non ci sono in questo modello altre differenze di sostanza. Il MacBook Pro 13 scontato di Amazon è disponibile in quantità limitate. Per questo vale la pena di sbrigarsi se siete interessati all’acquisto.

