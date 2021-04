eBay sconta del 15% Xiaomi: offerte su cellulari, TV, elettrodomestici

Non capita spesso, ma quanto accade c’è solo che da approfittarne. Un nuovo codice su eBay, che vi mostriamo di seguito, sconta del 15%, e fino a 50 euro, tantissimi prodotti Xiaomi, tra smartphone, TV, prodotti per la casa, monopattini, e chi più ne ha più ne metta. Ecco il link per offerte davvero imperdibili.

Il coupon è valido per tutti i prodotti presenti a questa pagina. Per usufruire dello sconto sarà sufficiente cliccare sull’oggetto che volete acquistare, aggiungerlo al carrello e inserire nel carrello il codice sconto PITMIFEST21.

A questo punto vedrete direttamente lo sconto applicato, prima di effettuare il pagamento. Ricordiamo che il valore dello sconto è pari al 15% del prezzo iniziale, fino ad un massimo di 50 euro. E’ possibile utilizzarlo solo una volta per ciascun account, ed è valido fino al 21 aprile, ore 23.59.

Attenzione, però, conviene affrettarsi: in passato, infatti, per la stessa identica promozione sono andati esauriti molti dei migliori prodotti in catalogo.

Il buono sconto è valido solo si paga con PayPal o Carta di credito o debito. Il buono sconto deve essere riscattato in una singola transazione. Nel caso di più acquisti, il buono sconto è valido anche acquistando da diversi venditori se utilizzi il carrello eBay. Se il prezzo di acquisto è inferiore all’importo del buono sconto, si perderà la differenza.

A partire da questo indirizzo sono davvero tantissimi i prodotti Xiaomi che vale la pena acquistare in sconto. C’è l’ultimissimo Xiaomi Mi 11 Lite, che grazie al codice si acquista a partire da 254 euro. Ci sono pure i Redmi Note 10 e 10 Pro, che si acquistano a partire da 169 euro. Prezzi che non si troveranno neppure negli store cinesi. Ancora, non mancano TV, monopattini, e prodotti per la casa.

Ricordiamo che il link da cui partire per acquistare in sconto è questo. Affrettatevi, perché l’offerta, sebbene scada il 21 di aprile prossimo, è valida salvo esaurimento sconto e in passato sappiamo che questi prodotti sono andati subito esauriti.