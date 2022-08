Apple GarageBand regala i remix di Katy Perry e Seventeen

A partire da oggi GarageBand per iPhone e iPad include due nuove sessioni di remix in-app con Katy Perry e il super gruppo K-pop Seventeen. Le sessioni di remix di GarageBand permettono agli utenti di qualsiasi livello di esprimere il proprio DJ interiore utilizzando i brani di alcuni degli artisti più celebri di oggi.

Con l’ispirazione in-app degli artisti stessi e le istruzioni video dettagliate di un Apple Creative Pro, le sessioni offrono agli aspiranti musicisti la possibilità di dare il proprio tocco personale alle canzoni di successo “Harleys in Hawaii” di Katy Perry e ” Darl+ing” di Seventeen.

Le sessioni remix di Katy Perry e Seventeen sono disponibili per il download gratuito nella Libreria dei suoni di GarageBand, che include anche un’ampia varietà di loop, suoni e strumenti gratuiti che forniscono tutti gli elementi necessari per creare nuovi brani.

Utilizzando l’interfaccia Live Loops di GarageBand per il remix, chiunque può riorganizzare e aggiungere rapidamente nuovi elementi ai brani, mantenendo tutto sincronizzato con tempo e tonalità, senza alcuna esperienza di teoria musicale. Remix FX consente una varietà ancora maggiore con filtri, ripetitori e altro per creare il drop d’effetto.

Offerte gratuitamente negli Apple Store di tutto il mondo, Italia inclusa, le sessioni creative ed educative gratuite Today at Apple ispirano gli utenti a spingersi oltre con i prodotti e software Apple. Sempre a partire da oggi, una nuova sessione Today at Apple, Music Skills: Remix Katy Perry, è offerta di persona negli Apple Store di tutto il mondo.

In questa sessione i Retail Creative Pro insegnano agli utenti come remixare “Harleys in Hawaii” di Katy Perry utilizzando GarageBand su iPad e iPhone. Le sessioni precedenti di Today at Apple Remix hanno visto la partecipazione di celebri artisti musicali tra cui Billie Eilish, Khalid, Lady Gaga, Taylor Swift e altri. Chi è interessato può iscriversi per partecipare a una sessione presso un Apple Store vicino nella pagina web di Today at Apple.