Homiee LB1504, zaino e valigia per nomadi digitali

C’è zaino e zaino, ma se dovete prenderne uno che possa contenere anche il necessario per sopravvivere fuori casa per diversi giorni,Homiee LB1504 può essere una valida soluzione perché combina la portabilità di uno zaino con la praticità di una valigia. L’azienda infatti lo definisce con entrambi i termini, proprio perché è sbagliato sia etichettarlo semplicemente come zaino, sia come una delle tante valigie in commercio.

Il punto di convergenza tra questi due mondi è data dalla sua espandibilità: da zaino con capacità di 22 litri e dalle dimensioni di 45 x 29 x 17 centimetri, può portare il suo spessore a 29 centimetri, aumentando così la capacità totale a ben 38 litri, rendendolo di fatto utilizzabile anche per una gita fuori porta come unico luogo in cui stipare tutto il necessario.

In tal senso è buona idea anche perché viene riconosciuto come bagaglio a mano da diverse compagnie aeree come ad esempio EasyJet e Ryanair, ma anche Thomas Cook, Germanwings, Norwegian, Virgin, BA, Lufthansa, Jet2, Lingus, Flybe, Delta, American, Emirates e via dicendo.

La sua forza è nei vari scompartimenti che permettono di tenere separato il contenuto: ad esempio c’è una tasca per computer portatili fino a 15.6 pollici, due frontali per le cose da tenere sempre a portata di mano, alcune con sistema antifurto sul retro per i documenti importanti, passaporto, carta di credito e cellulare; e poi uno interno, quello espandibile, per giacche, giubbotti e felpe con cappuccio, libri, raccoglitori e tanto altro, oltre ad uno specifico per le cose umide come dentifricio, spazzolino, asciugamano eccetera.

Essendo sia zaino che valigia si può trasportare a mano tramite una maniglia oppure in spalla con la tracolla, o ancora si può poggiare su entrambe le spalle distribuendo il peso su tutto il corpo grazie allo schienale aerodinamico e al cinturino pettorale regolabile, dotato per altro di un comodo taschino porta-oggetti nel quale è possibile mettere la tessera dell’autobus, la chiave della camera d’albergo o magari il fischietto per il primo soccorso.

E’ realizzato con materiali resistenti all’abrasione, a graffi e ovviamente impermeabili, sebbene mantenga una certa traspirabilità. E per i nostri lettori c’è anche un taschino per infilare una powerbank a cui vi si accede tramite una pratica presa USB laterale, dove si trova anche una presa jack audio da 3,5 millimetri che può essere invece collegata ad un cellulare, ad un lettore MP3 o ad un dispositivo di audioguida in modo da avere l’accesso diretto al sistema collegando soltanto le cuffiette allo zaino.

L’azienda ha una certa esperienza nel settore in quanto da anni realizza borse da viaggio d’affari, borse per laptop, borsette, zaini da trekking e così via. Chi vuole comprare questa soluzione chiamata Homiee LB1504 la trova su Amazon a 50,99 euro.