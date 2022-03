Apple TV+ svela il trailer della seconda stagione di “Tehran”

“Tehran” sta per tornare su Apple TV+ con una seconda attesissima serie tv. Arriverà sulla tv in streaming di Apple il 6 maggio 2022 e pochi giorni fa sono state svelate le immagini della nuova missione dell’agente segreto e hacker Tamar. Nel nuovo trailer, infatti, tornano sul piccolo schermo le corse a perdifiato, le esplosioni, gli imprevisti, i ricatti, la paura e il coraggio di Tamar.

Nella seconda stagione della serie tv, “Tehran”, thriller di spionaggio di successo, vincitore di un Emmy Award e disponibile sulla tv in streaming Apple TV+, ritorna Niv Sultan, nei panni di Tamar, un’agente hacker nata in Iran ma cresciuta in Israele e operativa nell’agenzia di intelligence israeliana Mossad. L’agente dovrà infiltrarsi a Teheran con una falsa identità per riuscire a distruggere il reattore nucleare iraniano. Quando la sua missione fallirà, Tamar dovrà pianificare un’operazione che metterà in pericolo la vita di tutte le persone che le sono care. Accanto a lei, la star di Hollywood Glenn Close.

La serie “Tehran” è stata creata da Moshe Zonder, Dana Eden e Maor John ed è diretta da Daniel Syrkin. Omri Shenhar è la sceneggiatrice, assieme a Moshe Zonder.

La prima stagione completa è disponibile su Apple TV+.

Apple TV+ offre serie drammatiche e comiche, lungometraggi, documentari innovativi e show di intrattenimento per bambini e famiglie ed è disponibile per la visione su desktop, mobile e in tv. Dal debutto di Apple TV+, la televisione in streaming di Apple ha ottenuto oltre 210 premi e 950 nomination, inclusi i recenti riconoscimenti degli Academy Awards, SAG Awards, Critcs Choice Awards, Critics Choice Documentary Awards, NAACP Image Awards , oltre ai precedenti Daytime e Primetime Emmy Awards, e molti altri.

“Tehran”, come riportato dalla pubblicazione specializzata in show business Deadline, è prodotto da Donna Productions e Shula Spiegel Productions, in associazione con Paper Plane Production, con la partecipazione di Cineflix Rights e Cosmote TV, e distribuito da Cineflix Rights.

A questo indirizzo una guida su come abbonarsi gratis per un anno ad Apple TV+.

