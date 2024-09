HONOR X9b, lo smartphone 5G con le fotocamere disposte ad anello

Pubblicità

Cercate uno smartphone moderno, con connettività 5G e fotocamere potenti ad un prezzo da medio-gamma? Allora approfittate dell’offerta in corso su HONOR X9b, un telefono che al momento potete comprare online quasi a metà prezzo, pagandolo circa 250 €.

Monta uno schermo AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2.652 x 1.200 pixel e frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, e produce immagini nitide grazie alla densità di 395 ppi.

Al posteriore ci sono tre fotocamere: una principale da 108 MP per le foto che hanno bisogno di più dettagli; l’altra usa un sensore da 5 MP per scatti ravvicinati e la terza è da 2 MP per gli effetti di profondità. La fotocamera frontale invece è da 16 MP.

È equipaggiato con Android 13, offre quindi tutte le ultime funzionalità di Google. E c’è la connettività Dual SIM 5G per navigare e scaricare alle ultime velocità offerte dalle reti del proprio operatore.

La batteria da 5.800 mAh supporta la ricarica rapida a 35 Watt tramite USB-C mentre il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a otto core, insieme ai 12 GB di RAM e ai 256 GB di spazio di archiviazione, assicura prestazioni elevate in multitasking e gaming.

Disponibile in quattro eleganti colorazioni — arancione, nero, verde smeraldo e argento titanio — supporta infine i pagamenti contactless tramite NFC.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 445 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 42% andando a spendere intorno ai 255 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.