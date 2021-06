Hootsuite condivide e programma post sui social network in un click

Condividere e programmare post sugli account Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn da una sola applicazione: è questo quel che offre Hootsuite, costruita per rendere il social media management un’operazione facile e veloce. L’applicazione funziona come un client e permette di programmare i post dei vari account oltre che monitorare le statistiche, in modo tale da avere una panoramica del proprio coinvolgimento online senza dover passare da un’app all’altra.

Si tratta di uno strumento molto utile per gli influencer ma anche per chi possiede più account sui vari social e impiegherebbe certamente più tempo per gestire le varie funzioni dei singoli account usando le singole applicazioni. L’app soprattutto consente di programmare automaticamente i post e distribuirli su più giorni, in modo da poter organizzare al meglio le proprie giornate ma anche di visualizzare e gestire i social da un unico posto, beneficiando anche di strumenti come quello per abbreviare i link Ow.ly e monitorare le statistiche dei click-through.

Quando lo stesso post viene pubblicato su più canali social, è possibile monitorare i “Mi Piace” e le varie menzioni in modo da averle comunque tutte raggruppate, e chiaramente è possibile anche visualizzare e modificare i post pubblicati e programmati, o presenti ancora nelle bozze, in modo da poter praticamente evitare di utilizzare le app ufficiali. Per chi lo desidera eventualmente c’è anche la versione desktop raggiungibile al sito https://www.hootsuite.com.

Recensita positivamente da PC Magazine, CNET, Engadget e MacWorld, Hootsuite è gratis e si scarica su App Store in versione universale per iPhone e iPad. E’ gratuita per un massimo di due account sui social network, mentre chi ha bisogno di gestirne un numero maggiore può effettuare l’upgrade al piano Professional che è gratis per i primi 30 giorni e poi si rinnova al prezzo di 39 dollari al mese: questo abbonamento è valido per un solo utente a cui sono associati al massimo 10 account social e offre in aggiunta la programmazione illimitata dei post e anche quella multipla.

Ci sono anche altri abbonamenti più costosi, come ad esempio la versione Team che costa 109 euro mensili, è valida per 3 utenti e un massimo di 20 account e in aggiunta offre anche un sistema di gestione dell’accesso ai vari membri del team. Il pacchetto Business costa 599 euro al mese ed è per più di 5 utenti e 35 account social, consente di rivedere i messaggi prima della pubblicazione e permette di estenderne le funzionalità con altre applicazioni premium come Zendesk, Slack e Basecamp. Include anche il supporto tecnico h24.