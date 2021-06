I migliori libri per diventare grandi scrittori

Il sogno nel cassetto di sei milioni di italiani è scrivere un romanzo. Alcuni l’hanno fatto, almeno in parte, ma altri non ci riescono. Il punto è che diventare scrittori in parte è completamente cambiato.

La rete, le nuove tecnologie, i differenti canali di comunicazione, gli strumenti software a disposizione. È tutto diverso. Certo, bisogna sempre saper scrivere, bisogna sapere mettere le parole in fila, ma a parte quello è necessario anche imparare a fare molte altre cose diverse.

Come diventare uno scrittore di successo

Marco Visinoni ha deciso di raccontare come si fa a diventare uno scrittore di successo. Questo vuol dire non soltanto “un metodo di scrittura” ma una vera e propria strategia moderna per cercare di capire come si fa a scrivere in maniera professionale con l’obiettivo di avere successo nel mondo della letteratura. Come si trova un editore? E i lettori? Come si usano i social? come si organizza un reading pubblico? Il libro ci prova, poi sta al lettore diventare scrittore e addirittura avere successo.

Come diventare uno scrittore di successo

Sto caricando altre schede...

Oracolo manuale per poete e poeti

Ok, diciamolo subito chiaramente: nel tempo contemporaneo nessuno diventa ricco o famoso perché fa il poeta. Gli ultimi si sono dovuti travestire da rockstar o cantautori per riuscire a sbarcare il lunario (ammettiamolo, in alcuni casi molto bene). Adesso, secondo Giulio Mozzi e Laura Pugno, quando il momento diventa duro è il momento che i poeti cominciano a giocare. A superare la stanchezza creativa, la difficoltà nel comporre, la passività dell’anima. L’oracolo creativo è un libro dedicato a loro, che aiuta a trovare e creare contenuti. È un libro destrutturato, particolare, complesso, facilissimo, che si legge in qualsiasi ordine. Può non piacere, può cambiare la vita. Esattamente come la poesia.

Oracolo manuale per poete e poeti

Sto caricando altre schede...

Come diventare uno scrittore indie

Torniamo a bomba nel mercato dei nuovi autori. E delle nuove tecnologie. Ci sono tantissime nuove tecnologie, nuovi canali, nuovi modi. Cosa usare? Come? Amazon, Narcisuss o Smashwords? Come si fa a entrare? Le cose sono più complesse di quanto non sembri quando qualcuno dice “è tutto facile, pubblica il libro da solo online”. Molto, moto più complesse. L’ambizione di Pierluigi Tamanini è quella di fornire una guida efficace. L’unico difetto è che il libro non è stato aggiornato alle più recenti novità. I fondamentali però ci sono tutti.

Come diventare uno scrittore indie: la guida step by step per creare, promuovere, vendere ebook, fare guerrilla marketing editoriale e vivere una vita coi redditi passivi del self publishing su Amazon

Sto caricando altre schede...

Come diventare scrittori oggi. Vademecum per aspiranti scrittori

Ci abbiamo girato attorno fin troppo: è il momento di affrontare l’argomento di petto. Cosa serve per diventare scrittori oggi? Cioè, quali competenze, talenti, abilità? Come si scrive un romanzo? A quale casa editrice si può inviare e in quale forma? Come promuoverlo? Ma soprattutto, dove trovare le idee, come andare oltre i blocchi e gli ostacoli che scoraggiano e “uccidono” gli aspiranti scrittori nella culla? La scrittura di un romanzo è una maratona, non è uno sprint: occorre tenacia e perseveranza. E questo libro spiega proprio questo: come si diventa scrittori, oggi.

Come diventare scrittori oggi. Vademecum per aspiranti scrittori

Sto caricando altre schede...

Come diventare scrittore di viaggio

Forse sarà stata la pandemia e il lockdown, gli anni passati in casa, senza viaggiare più in là del supermercato e della farmacia all’angolo, ma l’idea di aprire gli orizzonti di nuovo e ricominciare a viaggiare è fortissima. E la letteratura del genere di viaggio altrettanto. Molti di noi poi questa estate ricominceranno a viaggiare. E allora perché non prendere in mano questo libro di Don George e Janine Eberle per capire cosa serve per diventare scrittore di viaggio? La guida è pratica, ricca di consigli, adatta a chi comincia da zero: permette di entrare nel giro giusto sia come giornalisti e scrittori su riviste e siti, per poi mirare al bersaglio grosso, cioè al romanzo che racconta il viaggio. Perché no?

Come diventare scrittore di viaggio

Sto caricando altre schede...

Il manuale del giovane scrittore creativo

Le cose belle e divertenti non sono costose, non devono esserlo. Essere un giovane scrittore o una giovane scrittrice creativa è una di queste: come spiega Bianca Pitzorno in questo manuale ottimamente illustrato da A. Ferrari e dedicato ai più giovani, si può fare moltissimo con pochissimo: basta “drizzare le orecchie e acchiappare al volo le parole strane come farfalle variopinte”. Pitzorno spiega come si costruisce un percorso per che spiega ai più giovani come diventare scrittori creativi e lo fa con uno dei suoi personaggi più famosi: Prisca Puntoni, la scrittrice in erba protagonista di un suo romanzo. Per chi ha figli alle elementari o alle medie. Ma, e questo è un piccolo segreto che diciamo solo a voi, funziona anche con chi è cresciuto rimanendo bambino dentro.

Il manuale del giovane scrittore creativo

Sto caricando altre schede...

On writing. Autobiografia di un mestiere

Libro bonus, com’è abitudine di questa rubrica. Oltre alle scuole di scrittura “in persona” o a distanza, ci sono anche i libri degli scrittori di successo che spiegano come si fa il mestiere. Uno dei più grandi scrittori commerciali del XX secolo (e del XXI se è per questo) è Stephen King, e il suo “On Writing” è considerato universalmente un piccolo capolavoro. È una autobiografia del mestiere, una specie di cassetta degli attrezzi psicologica di uno scrittore che ha trasformato un mestiere in una professione. Ci sono le fasi della creazione, produzione e commercializzazione del prodotto editoriale, ma anche altre cose importanti da capire, a partire dal fatto che la scrittura è un modo per vivere o tornare a vivere.

On writing. Autobiografia di un mestiere

Sto caricando altre schede...

Il metodo Bullet Journal: Tieni traccia del passato. Ordina il presente. Progetta il futuro

Forse la scrittura creativa non è la vostra strada. Forse la scrittura è la vostra terapia, il vostro modo di ritornare a vivere, di scoprire la vita. Forse dovete usare la scrittura come uno strumento per potenziare le vostre capacità, centrarvi, trovare un equilibrio. Ryder Carroll era uno studente che soffriva di disturbi da deficit di attenzione e iperattività. La sua “terapia” è stata scrivere in maniera strutturata un diario, il suo “bullet journal”, che è un metodo che dà la calma alla mente e la prospettiva per muoversi nel tempo e nello spazio. Questo libro può cambiare la vita a qualcuno di voi, a condizione che lo abbracciate.

Il metodo Bullet Journal: Tieni traccia del passato. Ordina il presente. Progetta il futuro

Sto caricando altre schede...

Le altre puntate di questa serie: