Sennheiser Ambeo diventa un sistema audio per auto

Lo storico costruttore tedesco specializzato in dispositivi e accessori audio annuncia il suo ingresso nel mercato automotive con Sennheiser Ambeo per auto. Macitynet ha sperimentato in anteprima l’eccezionale qualità dell’audio spaziale Sennheiser Ambeo in anteprima al CES 2018, la tecnologia in grado di rivaleggiare con un sistema Dolby Atmos surround con un unico dispositivo soundbar Sennheiser Ambeo. Dispositivo poi mostrato anche a IFA 2018 e ufficialmente lanciato a marzo di quest’anno.

Il primo sistema audio per le 4 ruote è presentato per la prima volta in collaborazione con Karma, ex Fisker Automotive, costruttore di auto elettriche di lusso della California ma di proprietà cinese. Sennheiser Ambeo per auto è stato progettato praticamente a partire quasi da zero per rispondere alle complesse esigenze della riproduzione audio, intrattenimento e anche per la comunicazione a bordo dei veicoli.

Si tratta di un sistema audio distribuito, composto da speaker multi canale disposti su due livelli principali più un subwoofer. Per garantire audio immersivo ovunque l’installazione coinvolge anche i poggiatesta. Sorgenti, impostazioni, equalizzazione e livelli sono gestiti dall’utente tramite una interfaccia grafica, mentre gli algoritmi Sennheiser permettono di trasformare qualsiasi sorgente e fonte per riprodurla in audio 3D.

Il costruttore impiega anche microfoni con tecnologia beamforming per meglio catturare il parlato durante le conversazioni telefoniche a bordo, allo stesso tempo attenuando il rumore del vento, motore e ruote.

Il sistema Sennheiser Ambeo per auto sarà mostrato per la prima volta al pubblico in occasione del Monterey Car Week che si svolgerà dal 15 al 18 agosto in USA, installato all’interno di una Karma Revero GT 2020.

Speriamo di poterlo vedere presto in azione anche in Europa, magari in occasione di IFA 2019 che quest’anno si svolge a Berlino dal 6 all’11 settembre. Come avviene ormai da anni, la redazione di Macitynet sarà presente alla più importante fiera di elettronica di comsumo europea per offrire ai lettori reportage, articoli, fotogallerie e video di tutte le principali novità.