Huawei Mate 40 Pro è lo smartphone più “verde” di Huawei

Huawei Mate 40 PRO è lo smartphone più green di Huawei. Un vero e proprio fiore all’occhiello per la società, che ha raggiunto un risultato che non potrà certamente passare inosservato al pubblico italiano, che risulta primo in Europa per raccolta differenziata: il 76% lo fa quotidianamente, in Europa solo il 55%. Ecco come il top di gamma Huawei, già disponibile su Amazon, ha raggiunto il risultato.

Con Mate 40 Pro Huawei si è impegnata per ridurre del 28% gli imballaggi in plastica e diminuire del 90% la documentazione cartacea inclusa nella confezione, eliminando anche la garanzia. Solo il 3,8% della confezione di HUAWEI Mate 40 Pro è in plastica. In più, dalla confezione, è stato rimosso l’involucro protettivo; il risultato parla di 18.000 kg di plastica in meno per ogni 10 milioni di unità prodotte e immesse sul mercato.

Anche l’utilizzo di carta è stato ottimizzato notevolmente: la documentazione cartacea inclusa nella confezione è diminuita del 90% e la garanzia cartacea è stata del tutto eliminata e resta accessibile in formato digitale, esclusivamente online, direttamente dal sito web Huawei oppure scansionando un QR code. Inoltre, il numero di pagine della QuickStart Guide cartacea di HUAWEI Mate 40 Pro è stato ridotto, passando da 340 a sole 44 pagine, così permettono una riduzione delle emissioni di CO2 pari a oltre 12.000 tonnellate ogni 10 milioni di unità.

Huawei ha intrapreso passi significativi per contribuire a creare un futuro più verde con una serie di iniziative implementate sin dal 2013, come ad esempio la riduzione delle emissioni, gli investimenti in materiali rinnovabili, il sostegno agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti per contribuire all’economia circolare. Tutti gli impegni Huawei per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e le informazioni sull’efficienza energetica e il packaging sostenibile di HUAWEI Mate 40 Pro, lo smartphone Huawei più green di sempre, sono disponibili al seguente link.

Se volete tutti i dettagli su Huawei Mate 40 Pro vi basterà seguire questo indirizzo, mentre per acquistarlo su Amazon, con in regalo lo speaker bluetooth dedicato vi basterà cliccare questo link.