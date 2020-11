Per Google il display sporgente dei Pixel 5 è normale

Lo schermo sporgente dei nuovi Pixel 5 «Fa parte del design». E’ così che Google ha risposto in merito alla preoccupazione sollevata da diversi utenti che hanno notato una eccessiva sporgenza del display. Rispetto alla scocca sembra sia leggermente sollevato, come se fosse sganciato dal resto, facendo così temere che polvere ed acqua potrebbero infilitrarsi all’interno e rovinare il telefono.

In realtà – spiegano in un post sul forum di supporto – non viene compromessa la durabilità del telefono, per cui esiste una certificazione IP68 che ne evidenzia appunto la capacità di resistere alle infiltrazioni della polvere e dell’acqua a seguito di un’immersione a un metro di profondità per 30 minuti.

A differenza infatti del Pixel 4a 5G, annunciato insieme ai nuovi Pixel 5, che non dispone di alcuna certificazione, la serie 5 si può utilizzare al mare o in piscina senza temere che una caduta in acqua possa renderlo inutilizzabile, anche senza necessariamente utilizzare una di quelle custodie che lo rendono immune a immersioni e piccoli urti.

Insomma tutto normale anche se, stando a quanto evidenziano gli utenti, la sporgenza dello schermo non sembra essere uguale su tutti i Pixel 5. C’è sempre, ma in alcuni casi – sostengono gli utenti – il distacco sembra maggiore che in altri. Ad ogni modo la società ha assicurato che è una caratteristica dei nuovi telefoni, e non un difetto di produzione.

I Pixel 5 sono stati annunciati il primo ottobre insieme al più economico Pixel 4a 5G, al nuovo Chromecast 2020 e allo speaker Nest Audio. Trovate maggiori informazioni su ciascuno di essi in questo nostro articolo.

Questi nuovi telefoni – come recentemente pubblicizzato da Google – sono anche i primi ad utilizzare una nuova funzionalità chiamata Battery Share che sostanzialmente li trasforma in basi di ricarica wireless quando si collegano alla rete elettrica. Per saperne di più vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento che trovate qui. Per chi invece è interessato agli iPhone 12 tutto quello che c’è da sapere è riassunto in questo articolo, mentre da questa pagina trovate la recensione di iPhone 12 Pro di macitynet.