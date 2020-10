LG Wing, lo smartphone con le ali arriva in Italia

L’originale LG Wing è disponibile anche in Italia: si tratta dello smartphone con le ali che mette a disposizione dell’utente due schermi: quello principale che, ruotando, si pone in orizzontale, svelando un altro display secondario. Il prezzo è di 1.299,90 euro.

Tra le promozioni di lancio, il costruttore offrirà a tutti coloro che sceglieranno di acquistare subito LG Wing in Italia, le cuffie LG TONE Free True Wireless (HBS-FN6) con la custodia dotata di raggi UVnano che le igienizzano durante la fase di ricarica. Inoltre, coloro che lo acquisteranno presso i rivenditori fino al 30 novembre potranno usufruire di un rimborso del valore di 300 euro.

LG WING viene considerato dalla società un apripista di un progetto nato per scoprire concetti di usabilità ancora inesplorati nel mondo mobile. Il terminale si differenzia da tutti gli altri in commercio per via di un form factor unico nel suo genere, grazie al quale riesce a distinguersi dagli altri prodotti presenti nel mercato. Ruotando lo schermo principale da 6,8 pollici in senso orario, viene mostrato un secondo schermo di 3,9 pollici che offre agli utenti nuove esperienze d’uso.

Ad esempio, guardando un video YouTube dal browser NAVER Whale, lo schermo principale mostra il video mentre nel secondo schermo l’utente può interagire con i commenti o la barra di ricerca. La modalità con schermo aperto facilita anche il multitasking, in quanto sui due display possono girare due applicazioni diverse. La funzione Multi App permette di impostare dei collegamenti a coppie di app così che si aprano con un solo tocco, ciascuna sul suo schermo.

Sebbene i display rappresentino la principale novità, oltre che elemento di differenza rispetto ai competitor, LG Wing non rinuncia a caratteristiche di spessore anche con riguardo al versante multimediale. E’ caratterizzato da tre fotocamere posteriori (una 64MP con obiettivo grandangolare stabilizzato e sensore a risoluzione ultra, una 13MP Ultra Grandangolo e la Gimbal Motion Camera da 12MP), più una fotocamera frontale a scomparsa da 32MP. Quando lo schermo è aperto, la funzione Dual Recording permette di registrare video utilizzando contemporaneamente la fotocamera frontale e quella posteriore.

LG Wing vanta anche la prima funzionalità Gimbal al mondo integrata in uno smartphone: il secondo schermo diventa infatti una comoda impugnatura con i controlli tipici degli stabilizzatori, fra cui le modalità Follow e Pan Follow, che bloccano gli assi di movimento su diversi livelli, e il joystick per spostare l’inquadratura senza muovere lo smartphone.

Nonostante il complesso design, questo terminale contiene il peso in 260 grammi. A livello di specifiche tecniche, per soddisfare le aspettative dei consumatori sui servizi 5G, LG WING è dotato di Qualcomm Snapdragon 765G 5G, così da supportare la connettività 5G, funzionalità multi-camera intelligente, e contenimento dei consumi.

