Huawei prossima al lancio in Europa di HUAWEI P60 e nuovi prodotti top

Dopo aver condiviso sul duro lavoro per contrastare i ban statunitensi, Huawei prepara il lancio di nuovi device top di gamma in Europa. Il 9 maggio prossimo saranno due smartphone, il flagship HUAWEI P60 Pro e il pieghevole HUAWEI Mate X3, accanto al laptop HUAWEI MateBook X Pro. E non finisce qui.

Tra le novità disponibili a breve in Italia ci saranno anche lo smartwatch HUAWEI WATCH Ultimate e gli auricolari HUAWEI FreeBuds 5. Non si tratta di prodotti totalmente originali, considerando che Huawei ha annunciato in Cina una serie di nuovi prodotti di fascia alta che anticipano, per l’appunto, l’arrivo in Europa.

Protagonista dell’evento del 9 maggio prossimo ci sarà certamente lo smartphone top di gamma HUAWEI P60 Pro, che porrà l’accento su un comparto fotografico, con la promessa di migliorare al massimo negli scatti da diverse distanze e angolature e in ogni condizione di luce.

Al suo fianco sarà presentato anche HUAWEI Mate X3, il nuovo foldable che l’azienda descrive come sottile, ultraleggero e resistente.

In ambito PC, Huawei ha presentato HUAWEI MateBook X Pro, un laptop leggero e sottile che unisce design e innovazioni in un corpo leggero e funzionale.

Lato indossabili, invece, la società aggiunge al proprio ventaglio di offerte anche Huawei WATCH Ultimate, con funzionalità e materiali premium innovativi. Chiude il cerchio dei nuovi hardware HUAWEI FreeBuds 5, i nuovi auricolari true wireless. In ultimo, nel corso dell’anno la società introdurrà un nuovo smartwatch avanzato abilitato alle eSIM.

Huawei P60 Pro

Del top di gamma Huawei sembra sapersi già tutto, grazie ai soliti rumor e indiscrezioni pre lancio. In particolare, il terminale dovrebbe godere di un display OLED da 6,6 pollici QHD+, con velocità di aggiornamento a 120Hz. Sotto al cofano dovrebbe posizionarsi la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4G, affiancata da RAM LPDDR5X e memorie UFS 4.0.

Lato software ci si aspetta la nuova Harmony 3.1, mentre dal punto di vista della connettività potrebbe esserci la sorpresa supporto satellitare.

Il grande sensore di immagine sul retro potrebbe essere il sensore d’immagine XMAGE 2.0 con fotocamere da 50MP Sony IMX888 affiancata da sensori 50MP ultra grandangolare e 64MP teleobiettivo.

A corredo una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica da 100W, 50W wireless.

Disponibilità

HUAWEI WATCH Ultimate sarà il primo device in vendita in Italia a partire da lunedì 3 aprile e, a seguire, HUAWEI FreeBuds 5 da lunedì 17 aprile. La disponibilità dei nuovi smartphone HUAWEI P60 Pro e HUAWEI Mate X3 e del laptop HUAWEI MateBook X Pro sarà confermata nel corso dell’evento di lancio del 9 maggio.

Tutti gli articoli su Huawei si leggono a partire da questo indirizzo.