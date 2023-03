Windows 11, l’ultimo aggiornamento può dimezzare la velocità SSD

Microsoft ha da poco distribuito l’aggiornamento di marzo 2023 per Windows 11 integrando soluzioni a vulnerabilità di sicurezza, bug di vario tipo e novità per tutti, già viste sotto forma di anteprima nella seconda metà del mese scorso: alcuni utenti lamentano dopo l’ultimo aggiornamento un problema di prestazioni, in particolare con un vistoso rallentamento nella velocità delle unità SSD che arrivano a evidenziare prestazioni dimezzate rispetto a prima.

Il problema è evidenziato in un thred di discussione su Reddit dove vari utenti riferiscono di prestazioni ridotte da 7000MB al secondo fino a 3000MB/s, in alcuni casi anche fino a 1000MB/s, e di essere riusciti a risolvere disinstallando l’ultimo update (identificato dal sistema come KB5023706). In rari casi si segnala anche la comparsa di schermate blu, evento che su Windows corrisponde tipicamente a un crash di sistema irreversibile che obbliga lo spegnimento a caldo della macchina.

L’inconveniente riguarda l’unità sulla quale è installato il sistema operativo e si verifica anche sulle unità SSD NVMe, normalmente in grado di offrire prestazioni estremamente elevate rispetto a unità SSD SATA.

PC Wiindows 11 con SSD rallentato dopo l’update, come risolvere

In attesa di un risoluzione da parte di Microsoft, se avete riscontrato rallentamenti sul vostro PC con Windows 11, potete provare a disinstallare l’aggiornamento KB5023706.

Per farlo basta selezionare Start > Impostazioni > Windows Update > Cronologia aggiornamenti > Disinstalla gli aggiornamenti: nell’elenco visualizzato bisogna individuare l’aggiornamento da rimuovere e quindi selezionare la voce “Disinstalla” accanto a esso. L’update dovrebbe essere eliminato dal sistema, consentendo di ripristinare le normali performance.

